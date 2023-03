Donald Trump am Samstag in Tulsa Bild: Reuters

Nach der Ankündigung des früheren Präsidenten Donald Trump, er werde am Dienstag verhaftet, sind ihm einige seiner Weggefährten und Anhänger zur Seite gesprungen. Sein früherer Vizepräsident Mike Pence bezeichnete die strafrechtlichen Ermittlungen gegen Trump als „politisch motiviert“, der frühere Minister in Trumps Regierung Ben Carson schrieb auf Twitter von einer „politischen Hexenjagd“, und der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Kevin McCarthy, bezeichnete das Verfahren als „ungeheuerlichen Machtmissbrauch“.

Oliver Kühn Redakteur in der Politik.



Donald Trump, der im Wahlkampf für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner steckt, hatte am Samstag in einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social von seiner bevorstehenden Verhaftung geschrieben. „Der haushoch führende republikanische Kandidat und ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird am Dienstag nächster Woche verhaftet werden. Protestiert, holt euch unsere Nation zurück!“, schrieb er am frühen Samstagmorgen. Belege lieferte er für seine Behauptung nicht.

Der frühere amerikanische Vize-Präsident Mike Pence ging in einem Gespräch mit dem Fernsehsender ABC auf den Beitrag des Präsidenten ein. Die mögliche Anklage „eines früheren amerikanischen Präsidenten zu einer Zeit, in der New York unter einer Kriminalitätswelle leidet“, mache ihn fassungslos. Dass die Staatsanwaltschaft von Manhattan jetzt gegen Trump vorgehe, „sagt einem alles, was man über die radikale Linke in diesem Land wissen muss“, so Pence, von dem vermutet wird, dass er sich für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner bewerben wird. „Es fühlt sich an wie eine politisch motivierte Strafverfolgung, und ich denke, es ist nicht das, was die amerikanischen Bürger wollen.“ Dem konservativen Onlinemedium „Breitbart“ sagte er darüber hinaus: „Das stinkt nach der Art von politischer Verfolgung, die wir schon während des Russland-Schwindels ertragen mussten.“

Pence hatte nach dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, als einige Protestler „Hängt Mike Pence“ riefen, sich von Trump distanziert und den früheren Präsidenten auch offen kritisiert. Noch in der vorigen Woche sagte er, die Geschichte werde Trump zur Rechenschaft ziehen. Er wollte allerdings nicht von Trump verlangen, aus dem Präsidentschaftswahlkampf auszusteigen: „Schauen Sie, dies ist ein freies Land. Jeder kann seine eigenen Entscheidungen treffen“, sagte Pence.

Taylor Greene bezeichnet Demokraten als „Idioten“

Hintergrund von Trumps Ankündigung sind die Ermittlungen des Staatsanwalts von Manhattan bezüglich der Zahlungen an die Porno-Darstellerin Stormy Daniels. Diese hatte behauptet, im Jahr 2006 Sex mit Trump gehabt zu haben. Trumps früherer Anwalt Michael Cohen hatte 2018 ausgesagt, dass er Daniels 130.000 Dollar im Auftrag Trumps für ihr Schweigen gezahlt habe und von dessen Firma später dafür entschädigt worden sei. Diese Ausgaben seien als Wahlkampfkosten deklariert worden, sagte Cohen. Darüber hinaus habe er Zahlungen an das frühere Playboy-Model Karen McDougal in die Wege geleitet. Auch diese hatte von einer Affäre mit Trump berichtet. Die Rechte an ihrer Geschichte wurden dann von der Boulevardzeitung „National Enquirer“ gekauft, mit der Absicht, diese nie zu veröffentlichen.

Trumps Ankündigung wurde wahrscheinlich hervorgerufen durch Medienberichte, die von einer bevorstehenden Anklage – keiner Festnahme – Trumps durch die Staatsanwaltschaft von Manhattan handelten. Wie ein Trump-Sprecher sagte, habe sein Team jedoch keine Erkenntnisse, wann das sein solle. Von der Staatsanwaltschaft gab es keinen Kommentar zu dem Vorgang. Trump hat seit Beginn der Ermittlungen immer wieder auf seiner Unschuld bestanden.