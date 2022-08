Pelosis Taiwan-Besuch : War es das wert?

China bedroht mit seinen Aggressionen den Status quo. Der Westen muss jetzt zusammenstehen – und die Frage in den Vordergrund stellen: Was wäre im Interesse Taiwans?

War Nancy Pelosis Besuch in Taiwan eigentlich im Interesse des Landes? Auf diese Frage wird man in der Hauptstadt Taipeh von offizieller Seite kaum eine ehrliche Antwort be­kommen. Das Land weiß, was es Pelosi und anderen Kongressabgeordneten zu verdanken hat. Die en­gen Verbindungen in den amerikanischen Kongress sind Taiwans Le­benslinie, ohne die der Inselstaat längst von China geschluckt worden wäre. Eine Besuchsanfrage aus dem Büro der „Sprecherin“ des Reprä­sentantenhauses wird in Taipeh also kaum mit dem Vermerk beantwortet werden können, dass ein ­anderer Zeitpunkt womöglich günstiger wäre.

China scheint jedenfalls alles tun zu wollen, um die Kosten dieses Besuches für Taiwan in die Höhe zu treiben – und wenn es nur darum ge­hen sollte, zu verhindern, dass namhafte Politiker anderer Länder auf die Idee kommen, nach Taipeh zu reisen, um dem bedrängten Land ebenfalls ihre Solidarität zu demonstrieren.

Die angekündigten Militärmanöver rund um Taiwan sind mehr als ein vorbeiziehendes Gewitter. Die Ge­fahr, dass sich daraus eine militärische Konfrontation entwickelt, ist so hoch wie lange nicht mehr. Zu be­fürchten ist außerdem, dass China die Lage nutzt, um den Druck auf Tai­wan dauerhaft zu erhöhen. Das sind ziemlich hohe Kosten für einen symbolischen Besuch.

Die Optionen der Taiwaner sind begrenzt

Manche werden sagen, Taiwan dürfe sich von China nicht diktieren lassen, welche Gäste es empfängt. Pekings Einschüchterungsmethoden müsse man sich demonstrativ entgegenstellen. Doch die Sache ist komplizierter. Es ist kein Zufall, dass 25 Jahre lang kein amerikanischer „Sprecher“ des Repräsentantenhauses in Taipeh war. Nicht Feigheit ist der Grund, warum auch aus anderen Ländern keine ranghohen Politiker nach Taiwan reisen.

Es ist der Versuch, ein zunehmend brüchig gewordenes Gebilde zu erhalten, das im­merhin vierzig Jahre lang den Frieden in der Taiwanstraße gesichert hat: den sogenannten Status quo. Dahinter verbirgt sich die still­schweigende Übereinkunft, die Frage, was Taiwan eigentlich genau ist, zu einem späteren Zeitpunkt zu klären. De facto ist Taiwan ein souveräner Staat. Nur sagen will es niemand, weil das die Büchse der Pandora öffnen würde.

Die Taiwaner pochen zu Recht darauf, dass sie selbst über ihre Zu­kunft zu entscheiden hätten. Eine deutliche Mehrheit der Bürger ist für den Er­halt des Status quo. Anders gesagt, sie verzichten vorerst auf eine formelle Unabhängigkeit und die in­ternationale Anerkennung, als dass sie die Freiheit und Demokratie aufs Spiel setzten, die sie sich hart er­kämpft haben. Die Taiwaner sind pragmatisch genug, zu wissen, dass ihre Optionen begrenzt sind. Deshalb hört man im Land, anders als in der Ukraine, nicht den Ruf nach Besuchen von Staats- und Regierungschefs.

Pelosi hat damit recht, dass es ge­rade jetzt wichtiger denn je sei, die internationale Aufmerksamkeit auf Taiwan zu richten. Es gibt aber konstruktivere Wege, das zu tun, als China den Mittelfinger zu zeigen. Pelosi ist nicht nur die ranghöchste amerikanische Besucherin seit 25 Jah­ren, sie ist auch als Person ein rotes Tuch für China. Es mag einem nicht gefallen, dass Peking Anspruch auf eine Insel erhebt, die bis 1895 von der Qing-Dynastie regiert wurde, bevor sie von Japan kolonisiert wurde. Dass die meisten Länder der Welt eine Ein-China-Politik verfolgen, zeigt aber schon, dass die Frage des Status Taiwans keine triviale ist.

Nicht einmal im Land selbst herrscht darüber Konsens. Wer eine militärische Eskalation vermeiden will, sollte sich zumindest bewusst sein, dass es kein Thema in China gibt, das stärker nationalistisch aufgeladen ist als dieses. Und dass die Wochen vor dem großen Parteitag, auf dem Xi Jinping sich zum Volksführer ausrufen will, für eine Solidaritätsgeste denkbar schlecht gewählt sind.

China bedroht mit seinen militärischen Aggressionen den Status quo. Aber man kann es der Pekinger Führung nicht verdenken, dass sie den Eindruck hat, dass auch Amerika seine Taiwanpolitik maßgeblich geändert hat. Das Misstrauen zwischen beiden Staaten ist so groß und die Zahl der Kommunikationskanäle so sehr geschrumpft, dass alle Seiten an einer Stabilisierung der Lage interessiert sein sollten.

Ursprünglich war Pelosis Besuch, wie Joe Biden treffend sagte, „jetzt gerade keine gute Idee“. Nachdem ihre Pläne öffentlich geworden wa­ren, gab es für Washington aber keine guten Optionen mehr. Eine Absage hätte China ermutigt, seine Interessen künftig häufiger mit militärischen Drohungen durchzusetzen. Nach ihrer Abreise kommt es nun vor allem darauf an, dass der Westen eine gemeinsame Antwort auf die chinesischen Militärmanöver findet. Dabei sollte die Frage im Vordergrund stehen: Was wäre im Interesse Taiwans?