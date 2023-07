Der Sprecher des chinesischen Außenamtes, Wang Wenbin, stand am Freitag bei seiner täglichen Pressekonferenz vor der kniffligen Aufgabe, die am Vortag veröffentlichte China-Strategie der Bundesregierung kommentieren zu müssen. Ein wenig poltern musste er schon, schließlich finden sich in dem Dokument durchaus kritische Passagen, etwa zu Menschenrechtsverletzungen und Chinas Anspruch auf Taiwan.

Doch das Tischtuch zerschneiden wollte er wohl auch nicht. Die Strategie politisiere die normale Kooperation, sei „kontraproduktiv“ und schaffe „künstliche Risiken“, mahnte er also. Wer mit Werten und Ideologien Grenzen ziehe und einen sogenannten Wettbewerb der Systeme, Interessen und Werte herbeirufe, „widerspricht dem Trend der Zeit und wird die Spaltung der Welt nur verschärfen“. Zum Schluss wurde er aber versöhnlich: „Zwischen China und Deutschland gibt es weit mehr Konsens als Differenzen, die Zusammenarbeit überwiegt bei Weitem den Wettbewerb, und beide Seiten sind eher Partner als Rivalen.“

Ein wenig Kritik fürs Protokoll, dann ein Hinweis auf die sonst so guten Beziehungen: In Peking blickt man zwar skeptisch auf die deutsche China-Strategie, will aber Streit darüber vermeiden. Peking zeigt sich derzeit besonders in Wirtschaftsfragen äußerst versöhnlich, denn es braucht deutsche Unternehmen so sehr wie schon lange nicht mehr. Chinas Wirtschaft erholt sich nicht so schnell von der Pandemie wie von vielen Ökonomen zunächst angenommen. Das Wirtschaftswachstum nach dem abrupten Ende der Null-Covid-Politik fiel geringer aus als erwartet. Die Menschen in China halten sich mit größeren Anschaffungen zurück, und die Jugendarbeitslosigkeit in den Städten liegt auf einem Rekordhoch.

Die Entwicklungen bereiten den ausländischen Firmen und Investoren in China Sorgen. Laut einer Umfrage der deutschen Außenhandelskammer in Peking aus dem Mai rechnet etwas mehr als die Hälfte der in China ansässigen deutschen Unternehmen damit, dass sich die Lage verschlechtert oder gleich bleibt. Deutlich weniger als vor der Pandemie wollen noch in China investieren.

Investoren fürchten Behördenwillkür

Das kürzlich verschärfte chinesische Spionageabwehrgesetz schafft zusätzliche Verunsicherung. Bestraft werden kann nun schon die Weitergabe jeglicher Dokumente oder Daten, welche die nationale Sicherheit berühren – was genau darunterfällt, wird jedoch nicht näher definiert. Viele fürchten, dass das Gesetz willkürlich gegen Unternehmen verwendet werden könnte, die aus Ländern stammen, die Peking nicht genehm sind. Dass die Sorgen nicht unbegründet sind, zeigten zuletzt Maßnahmen der Behörden gegen amerikanische Unternehmen. Im Mai etwa durchsuchte die Polizei die Büros der Beratungsfirma Capvision – und brachte gleich ein Kamerateam des Staatsfernsehens mit. Das Unternehmen sei ein „Komplize ausländischer Geheimdienste“, Mitarbeiter hätten „vertrauliche Informationen“ weitergegeben, berichtete das Fernsehen später.

Vor dem Hintergrund des geringeren Wachstums und der Behördenwillkür hat China gerade besonders großes Interesse daran, sich als verlässlicher Partner darzustellen. Wenige Tage bevor die Bundesregierung ihre China-Strategie vorstellte, empfing Handelsminister Wang Wentao den Präsidenten des Verbands deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, Karl Haeus­gen, und den Chef des Technologiekonzerns SAP, Christian Klein, in Peking. De-Risking solle nicht politisiert werden, geschweige denn zu Entkopplung oder „Ent-Sinisierung“ führen, zitierten die Staatsmedien den Handelsminister. Die deutsche Seite soll sich für eine engere Zusammenarbeit ausgesprochen haben. Der Termin beim Handelsminister zeigt: Peking wirbt gerade um Deutschland und seine Firmen. Diese Charmeoffensive möchte man sich wohl nicht mit allzu harscher Kritik an der China-Strategie der Bundesregierung kaputtmachen.

China kennt die Gegensätze in der Ampel

Der chinesischen Führung dürfte zudem klar sein, dass das Dokument ein Kompromiss zwischen den Ministerien und den Ampelparteien ist – der an einigen Stellen offenlässt, wie genau die genannten Ziele umgesetzt werden sollen. Im Kapitel zum Umgang mit chinesischen Investitionen in Deutschland werden etwa kaum neue Ideen genannt. Das Thema hatte wie kein anderes die unterschiedlichen Vorstellungen in der Koalition zum Umgang mit China offengelegt. In der Diskussion über den Hamburger Hafen wollte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) eine Beteiligung der chinesischen Staatsreederei Cosco am Containerterminal Tollerort verbieten. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hingegen setzte sich über die Warnungen mehrerer Ministerien hinweg und stimmte einer Minderheitsbeteiligung zu.

Auch in Peking hat man mitbekommen, wer die China-Kritiker in der deutschen Regierung sind. „Die politischen Ansichten der Grünen und der FDP haben eine starke ideologische Färbung, und sie machen gerne großes Aufheben um Chinas Menschenrechtsfragen“, heißt es in einer Analyse eines dem chinesischen Ministerium für Staatssicherheit nahestehenden Forschungsinstituts, die im Mai vorigen Jahres veröffentlicht wurde. Grüne und FDP sähen China lieber als Konkurrenten und institutionellen Gegner. Die SPD hingegen lehne eine Konfrontation mit China sowie eine wirtschaftliche Entkopplung ab und behandle China vorwiegend als Partner. „Der gemäßigtere und pragmatischere China-Ansatz der SPD ist ein Gegengewicht zum relativ harten, werteorientierten Ansatz der Grünen und der FDP“, heißt es weiter. Chinas Führung wird wohl abwarten, welche Partei sich bei der Umsetzung der China-Strategie durchsetzt.