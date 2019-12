Aktualisiert am

Gesichtserkennung in China : Der Staat guckt mit

Kameraüberwachung in der Innenstadt von Peking Bild: EPA

In Peking haben immer mehr Wohnanlagen Systeme zur Gesichtserkennung. So kann die Bevölkerung stärker kontrolliert werden. Erprobt wurde die Technik in der Uiguren-Region Xinjiang.