Missbrauchsvorwürfe : Wie ein Tennis-Star Peking nervös macht

So schnell wie diesmal sind Chinas emsige Zensoren selten gewesen. In der Nacht zum Mittwoch brauchten sie nur wenige Minuten, um Missbrauchsvorwürfe einer prominenten Tennisspielerin gegen einen früheren Vize-Ministerpräsidenten zu löschen. Trotzdem war das Thema in Peking noch am Donnerstag in aller Munde. Chinas Internetnutzer sind geübt darin, kritische Beiträge per Screenshot zu sichern und mit allerhand Mitteln die Zensur zu umgehen. Nachdem zwischenzeitlich sogar der Begriff „Tennis“ auf dem Index stand, war im Internet viel von „Wassermelone essen“ die Rede. Das ist Umgangssprache und bedeutet, sich an Tratsch zu beteiligen oder Zeuge eines Skandals zu sein.

Die Profitennisspielerin Peng Shuai warf dem früheren Spitzenfunktionär Zhang Gaoli in einem offenen Brief vor, sie vor zehn Jahren und abermals vor drei Jahren zum Sex gezwungen zu haben. Zwischenzeitlich sei sie mit ihm eine außereheliche Affäre eingegangen, schrieb sie im Netzwerk Weibo. Als Zhang 2013 in den Ständigen Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei befördert wurde, Chinas Gremium der Mächtigsten, habe er sie jedoch abserviert und erst nach seiner Pensionierung 2018 wieder Kontakt zu ihr aufgenommen.

Peng schreibt, dass sie für ihre Anschuldigungen keine Beweise habe. Zhang habe während ihrer Treffen stets darauf geachtet, dass sie keine Aufnahmen machen oder andere Belege sammeln könne. „Von Anfang bis Ende hast du mir immer gesagt, ich solle unsere Beziehung geheim halten, sogar vor meiner Mutter“, schreibt die Tennisspielerin, die einmal auf Platz eins der Weltrangliste im Doppel stand und mit ihrer Tennispartnerin 2013 Wimbledon und 2014 die French Open gewann. Sie habe sich von ihrer Mutter zur Kirche fahren lassen und sei dann heimlich in Zhangs Auto umgestiegen. Dessen Frau habe über die Treffen Bescheid gewusst und Machenschaften ihres Mannes gedeckt. Die 35 Jahre alte Peng äußert in ihrem Text tiefe Scham. „Ich gebe zu, ich bin kein gutes Mädchen.“ An anderer Stelle schreibt sie von „Liebe“. Schließlich habe er sie aber „weggeworfen“.

Vorwürfe solcher Art gegen einen ranghohen Parteifunktionär sind in China äußerst selten. Aus Sicht des Apparats gefährden sie das Ansehen der Partei. Zwar kommt es in Korruptionsverfahren gegen Funktionäre regelmäßig vor, dass diese beschuldigt werden, Mätressen gehabt und Prostituierte besucht zu haben. Das aber gilt nur für Politiker, die in Ungnade gefallen.

Die Enthüllung kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. Am Montag tritt in Peking das Zentralkomitee der Partei zu seinem sechsten Plenum zusammen. Das Treffen soll die Ideologie von Staats- und Parteichef Xi Jinping noch stärker im Kanon der Partei festschreiben und seine Machtposition festigen. Insofern war es unausweichlich, dass Pengs offener Brief auch politische Spekulationen befeuert. Viele stellen sich die Frage, wem eine Beschädigung Zhangs nützen würde. Manche Beobachter beschreiben den 75 Jahre alten Zhang als Verbündeten Xi Jinpings. In seiner Zeit als stellvertretender Parteichef der Provinz Guangdong soll er in den Neunzigerjahren enge Beziehungen zu Xis Vater gepflegt haben. Allerdings auch zu dem früheren Staats- und Parteichef Jiang Zemin, dessen Netzwerk unter Xi Jinping geschwächt wurde.

Die Reaktion des Parteiapparats fiel anders aus als in manch anderem Fall von mutmaßlichem sexuellem Missbrauch. In jüngerer Zeit hatten die Staatsmedien mehrfach mutmaßliche Täter gescholten, noch bevor die Polizei die Fakten ermitteln und die Justiz ein Urteil fällen konnte. So erging es zum Beispiel dem Sänger Kris Wu, der als Beleg für die vermeintliche Verkommenheit der Unterhaltungsindustrie herhalten musste. Das passte gut zu einer Kampagne, in der dem Showbusiness sozialistische Werte verordnet wurden. Über die Vorwürfe gegen Zhang wurde selbstredend gar nicht berichtet. Das soziale Netzwerk Douban blockierte vorsichtshalber sogar die südkoreanische Fernsehserie „Der Premierminister und ich“. Im Internet versuchten Nutzer mit Abkürzungen und Codeworten die Zensur zu umgehen. Der Tennis-Blogger Ouyang Wensheng schrieb „MQAQ“, was so viel heißt wie „im Moment sicher“. Das wurde als Hinweis verstanden, dass Peng Shuai in Sicherheit sei. Die vier Buchstaben MQAQ wurden später gelöscht.