Woher stammt der Erreger? : Chinas schwieriger Umgang mit dem Coronavirus

Zum anderen passt der Topos vom nicht-chinesischen Erreger zum neuen Narrativ über das Coronavirus, das jetzt in China auf allen Kanälen verbreitet wird. In den vergangenen Wochen sah sich die Führung international und im eigenen Land mit der Kritik konfrontiert, die Verbreitung des Erregers anfangs vertuscht und damit beschleunigt zu haben. Dem hat Peking nun seine eigene Erzählung entgegengestellt. Darin ist „die Welt China zu Dank verpflichtet“, weil es Wuhan abgeriegelt hat. Chinas autoritäres Ein-Partei-System sei demnach im Vergleich zu anderen Ländern besser geeignet, die Krankheit in den Griff zu bekommen.

Der Hashtag dazu in sozialen Netzwerken lautet „Die chinesische Methode ist die einzige, die sich als erfolgreich erwiesen hat.“ Zum Beleg verweisen die Parteimedien auf die gegenwärtige Ausbreitung des Virus in Ländern wie Iran, Italien und den Vereinigten Staaten. Genüsslich verweist die „Global Times“, das Revolverblatt unter den Parteizeitungen, auf „beunruhigende Versuche der Trump-Regierung, die Epidemie herunterzuspielen“ und zitiert einen chinesischen Epidemiologen mit der Aussage, die Dunkelziffer in Amerika sei groß, und „die langsame Reaktion“ des amerikanischen Zentrums für Krankheitsbekämpfung sei politisch motiviert.