„Chinas Militär wird nicht eine Sekunde zögern“, droht Li Shangfu beim Shangri-La-Dialog in Singapur für den Fall einer Abspaltung Taiwans. In der Taiwanstraße ist es derweil zu einem Zwischenfall gekommen.

Chinas Verteidigungsminister hat die USA vor den Konsequenzen eines militärischen Konflikts gewarnt. „Es lässt sich nicht abstreiten, dass ein ernster Konflikt oder eine Konfrontation zwischen China und den USA eine unerträgliche Katastrophe für die Welt wären“, sagte Li Shangfu bei dem Shangri-La-Sicherheitsdialog in Singapur. Er warnte außerdem die USA vor einer Einmischung mit Bezug auf Taiwan. „Wenn es jemand wagen sollte, Taiwan von China abzuspalten, wird das chinesische Militär nicht eine Sekunde zögern“, sagte Li.

Ohne die USA direkt beim Namen zu nennen, kritisierte Li Waffenlieferungen und andere Aktivitäten zur Unterstützung Taiwans und Unabhängigkeitsbestrebungen auf der Insel, die China zu seinem Territorium zählt. Auf einen Zwischenfall in der Taiwanstraße, der sich am Samstag zwischen einem amerikanischen und einem chinesischen Militärschiff ereignet haben soll, ging er nicht im Detail ein. Er warf aber ausländischen Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen, die in die Nähe chinesischen Territoriums kämen, vor, sie seien dort nicht zur friedlichen Durchfahrt, sondern zur „Provokation“.

Zerstörer muss Tempo drosseln, um Kollision zu vermeiden

Nach Angaben des amerikanischen Indopazifik-Kommandos hatte das chinesische Schiff vor der amerikanischen „USS Chung-Hoon“ ein „unsicheres“ Manöver abgehalten. Es habe sich dem Bug des amerikanischen Schiffs bis auf weniger als 140 Meter genähert. Das amerikanische Schiff, das mit einem kanadischen Kriegsschiff gemeinsam unterwegs war, habe seine Geschwindigkeit gedrosselt, um eine Kollision zu vermeiden. In der vergangenen Woche hatten die amerikanischen Streitkräfte bereits ein riskantes Manöver durch einen chinesischen Kampfflugzeug gemeldet.

Keine Fortschritte gab es in Singapur auch bei den Bemühungen der USA, einen direkten Dialog mit China auf der Ebene der Verteidigungsminister zustande zu bringen, den China in der vergangenen Woche abgelehnt hatte. Am Vortag hatte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin in seiner Rede vor der Konferenz in Singapur gesagt, dass sich durch Gespräche gefährliche Missverständnisse und Fehlkalkulationen vermeiden ließen, die zu Krisen und Konflikten führten.

Pistorius warnt vor Konflikt in Asien

Der chinesische Minister forderte als Voraussetzung für Gespräche „gegenseitigen Respekt“. „Wenn wir keinen gegenseitigen Respekt haben, dann wird die Kommunikation nicht produktiv sein“, sagte Li, gegen den die USA seit 2018 im Zusammenhang mit Waffengeschäften mit Russland Sanktionen verhängt haben.

Vor dem Hintergrund der Spannungen im Indopazifik und des Ukraine-Krieges warnte auch der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in Singapur vor einem Konflikt in Asien. Die beeindruckenden Wachstumszahlen der dortigen Länder stimulierten die gesamte Weltwirtschaft. „Gleichzeitig haben größere Spannungen oder sogar ein bewaffneter Konflikt starke negative Konsequenzen nicht nur im Indopazifik, sondern auch für den Rest der Welt“, sagte der Minister.

Die regelbasierte Ordnung müsse erhalten werden. „Wenn Russland gewinnt, wird die Botschaft an revisionistische Mächte in der Welt sein, dass Aggression und grundlose Anwendung militärischer Gewalt akzeptabel sind und erfolgreich sein können. Auch hier im Indopazifik“, sagte Pistorius in seiner Rede.

Deutschland werde seine Präsenz in der Region weiter verstärken, so der Minister weiter. Die Bundeswehr hatte in den vergangenen drei Jahren erstmals mit einer Fregatte sowie einer Gruppe an Kampfflugzeugen an Militärübungen im Indopazifik teilgenommen. Im Juli und August werden erstmals Soldaten des deutschen Heeres bei der Übung „Talisman Sabre“ in Australien dabei sein. Am Samstag hatte Pistorius Li Shangfu zu einem ausführlichen und „offenen“ Gespräch getroffen, wie er danach berichtete. .

Dabei hatte Pistorius sein Gegenüber nach eigenen Angaben aufgefordert, ein Ausbildungsprogramm mit Beteiligung ehemaliger deutscher Kampfpiloten in China zu stoppen. „Ich habe deutlich gemacht, dass ich erwarte, dass diese Praxis unverzüglich beendet wird“, hatte Pistorius am Samstag gesagt. Über die Ausbildung chinesischer Militärpiloten durch frühere deutsche Luftwaffen-Offiziere hatten das ZDF und Der Spiegel berichtet.

In dem Gespräch habe er China auch aufgefordert, seinen Einfluss auf Russland geltend zu machen, sagte Pistorius weiter. Zu Taiwan gab er die Einschätzung, es gebe derzeit keine Signale für einen unmittelbar bevorstehenden Konflikt. „Niemand scheint derzeit ein Interesse an Eskalation zu haben, aus guten Gründen“, so der Verteidigungsminister.