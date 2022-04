Lockdown-Angst in Peking : Bloß kein zweites Schanghai

Einen Lockdown im Machtzentrum Chinas will die Regierung unbedingt verhindern. Doch in Peking lösen Massentests Panik aus. Der Unmut im Volk wächst.

Schlangen vor den Supermärkten, leere Regale, überforderte Lieferdienste und überall Menschen in weißen Ganzkörperanzügen: In der chinesischen Hauptstadt spielen sich derzeit Szenen ab, wie man sie im März schon in Schanghai vor dem großen Lockdown gesehen hat. Auslöser für die Panikkäufe in Peking war am Sonntagabend die Anweisung, dass sich alle dreieinhalb Millionen Einwohner im größten und reichsten Stadtteil der Hauptstadt, Chaoyang, am Montag auf das Coronavirus testen lassen müssten. Am Mittwoch und am Freitag sollen die Massentests wiederholt werden.

Viele Bewohner fürchten nun, dass dabei so viele Corona-Fälle entdeckt werden, dass über Peking ein Lockdown verhängt werden könnte. Am Montag wurden für ganz Peking nur 29 Neuinfektionen gemeldet, 20 davon in Chaoyang, wo sich auch das Botschaftsviertel befindet und viele Ausländer wohnen. Bei diesen Zahlen wird es aber wohl nicht bleiben: „Das Virus hat sich seit einer Woche unentdeckt in der Stadt verbreitet“, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Lage sei „akut und düster“. Am Montagabend wurden auch für die übrigen Stadtteile und damit alle 21 Millionen Einwohner Pekings dreifache Massentests für diese Woche angekündigt.