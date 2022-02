Diplomatie bei den Spielen : Chinas große Show

In wenigen Stunden beginnt in Peking die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele. Die Staatsmedien feiern sie schon jetzt als Sternstunde der chinesischen Diplomatie.

Wie auf einer Perlenkette sind am Freitagmorgen auf dem Pekinger Flughafen die Flugzeuge der Staats- und Regierungschefs aus aller Welt aufgereiht. Die Politiker reisen für die Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele an – und für Gespräche mit dem chinesischen Staats- und Parteichef Xi Jinping. Es sei „ein außergewöhnlicher Moment für Chinas Diplomatie“, schreibt die „Pekinger Abendzeitung“ auf ihrer Internetseite und zählt triumphierend die Namen von 32 Würdenträgern auf, darunter 18 Staatschefs.

Der in den Worten des Kommentators „zweifellos wichtigste Gast“ kommt wie immer zu spät. Eigentlich sollte der russische Präsident Wladimir Putin mit Xi Jinping zu Mittag essen. Doch die Maschine aus Moskau landet erst um kurz nach 14 Uhr in Peking. Am Donnerstag haben die Außenminister der beiden Länder, Wang Yi und Sergej Lawrow, in der chinesischen Hauptstadt letzte Absprechen für das Treffen getroffen.

Erwartet wird eine gemeinsame Erklärung, in der Putin und Xi demonstrativ ihre geteilte Weltsicht verkünden. Für Russland ist es angesichts drohender neuer Sanktionen des Westens wichtig zu zeigen, dass er international nicht isoliert sei. Moskau hofft, die Schlagkraft amerikanischer Strafmaßnahmen mit chinesischer Hilfe abfedern zu können. Für China ist der Schulterschluss wichtig, um dem diplomatischen Boykott der Olympischen Spiele die Spitze zu nehmen, den die Vereinigten Staaten und andere westliche Länder verkündet haben. Aufmerksam wird verfolgt, ob bei Putins Besuch auch weitreichende Abkommen zur Ausweitung der russischen Gaslieferungen an China unterzeichnet werden. Schon jetzt ist Russland für China ein sehr wichtiger Energiepartner; der zweitgrößte Erdöl- und drittgrößte Erdgaslieferant. Bedeutend aus chinesischer Sicht ist, dass die Zufuhr, anders als die Lieferungen aus dem Nahen Osten, nicht durch eine potenzielle Seeblockade unterbrochen werden könnten. „Selbst wenn es nur eine nichtbindende Vereinbarung gibt, hätte das einen Wert für Putin“, sagt Erica Downs vom Center on Global Energy Policy der Comunbia University. Sie würde internationalen Schlagzeilen produzieren, die den gewünschten Effekt hätten, Putin als nicht isoliert darzustellen.

Gastgeber Xi Jinping will die Olympischen Spiele nutzen, um Chinas globalen Einfluss zu demonstrieren. Im Nahen Osten hat China zuletzt Investitionen und Militärkooperationen deutlich verstärkt. Das schlägt sich auch in der Gästeliste nieder. Vom saudischen Kronprinz bis zum Emir von Qatar. Die Anwesenheit von Polens Präsident Andrzej Duda nutzen die Staatsmedien, um darüber hinwegzugehen, dass nur wenige westliche Staatschefs den Weg nach Peking finden. Polen sei „ein großes Land in der EU“, dessen Diplomatie als westlich gelte, wird betont. Auch Westeuropa sei vertreten, so die „Pekinger Abendzeitung“. Durch den Großherzog von Luxemburg und den Prinzen von Monaco.

Um der Kritik an Dudas Reise vorzugreifen, lässt dessen Büro verkünden, der Präsident wolle im Gespräch mit Xi einen Kontrapunkt zu Putins Anwesenheit setzen. Er wolle dem chinesischen Staatschef „eine andere, europäische Perspektive“ über die Kriegsgefahr in der Ukraine und das „aggressive Verhalten Russlands“ vermitteln. Der Sprecher verweist gegenüber der Nachrichtenplattform „Politico“ darauf, dass Polen derzeit den Sitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa innehabe.

Chinas Führung wird nicht müde zu betonen, dass Peking die bisher einzige Stadt der Welt sein wird, die Sommer- und Winterspiele ausgerichtet hat. Um 13 Uhr deutscher Zeit beginnt im Nationalstadion „Vogelnest“ die Eröffnungsfeier. Chinas bekanntester Filmemacher Zhang Yimou ist, wie schon 2008, für die Inszenierung zuständig. Mit rund 3000 Statisten hat er die Choreographie mehr als zwei Jahre lang einstudiert. Zu erwarten ist ein Rausch aus Farben und synchron agierenden Körpern.

Die chinesische Führung hofft, dass mit der Eröffnung der Spiele und den ersten Medaillen und sportlichen Höchstleistungen die Debatte über die Menschenrechtslage in China abebben wird. Ein Sprecher des Organisationskomitees sagte der Nachrichtenagentur Reuters: „Ich glaube, dass von dem Moment an, in dem das olympische Feuer entzündet wird, all dieses sogenannte Boykottgerede erlöschen wird.“