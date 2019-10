Handelsstreit : Peking dämpft Erwartungen an Handelsgespräche mit Washington

Einen Tag vor der Fortsetzung der Bemühungen zur Beilegung des Handelsstreits zwischen den Vereinigten Staaten und China hat die Volksrepublik die Hoffnungen auf Fortschritte gedämpft. Chinesische Regierungsbeamte sagten am Mittwoch zu Reuters, sie seien verärgert über den Beschluss von Präsident Trump, chinesische Regierungsorganisationen und Unternehmen auf die schwarze Liste zu setzen. Es bestünde die Möglichkeit, dass die Gespräche diese Woche in einer Sackgasse endeten, erklärte ein chinesischer Beamter. Die Vereinigten Staaten haben 28 chinesische Unternehmen und Regierungsorganisationen wegen des Vorgehens gegen die Uiguren und andere muslimische Minderheiten auf eine Schwarze Liste gesetzt.

Sollten Fortschritte bei den Verhandlungen ausbleiben, will Trump den Zoll auf chinesische Importe ab kommenden Dienstag von 25 Prozent auf 30 Prozent erhöhen. Der chinesische Vize-Regierungschef Liu He wird an diesem Donnerstag und Freitag zu neuen Handelsgesprächen mit den Vereinigten Staaten in Washington erwartet. Trump hatte sich trotz der chinesischen Vorbehalte optimistisch über die anstehende neue Gesprächsrunde geäußert.

Die Zeitung „South China Morning Post“ berichtete allerdings, die Gespräche zur Vorbereitung des Treffens der Verhandlungsdelegationen an diesem Donnerstag seien ohne Fortschritte beendet worden. Das Blatt schrieb zudem, bei den Gesprächen am Montag und Dienstag hatten es die chinesischen Unterhändler abgelehnt über Technologie-Transfer zu sprechen - ein zentrales Anliegen der Amerikaner. Der Index für Termingeschäfte mit amerikanischen Aktien gab daraufhin nach.