Spionageskandal in Spanien : „In der Regierung müssen Köpfe rollen“

Pere Aragonès bleibt äußerlich ruhig und sachlich. Aber die Vorwürfe des katalanischen Regionalpräsidenten sind massiv. Die von ihm geführte Regierung in Barcelona bricht wegen des Spionageskandals zwar nicht gleich alle Brücken nach Madrid ab, wie es die separatistische Junts-Partei von Carles Puigdemont und die radikale CUP-Partei fordern. Aber Aragonès verlangt vom spanischen Ministerpräsidenten Pe­dro Sánchez schonungslose Aufklärung, um wenigstens ein „Minimum an Vertrauen“ zurückzugewinnen, das durch den schlimmsten Spionageskandal in der Geschichte der spanischen Demokratie zerbrochen sei. Aus seiner ERC-Partei kommen erste Forderungen, dass in der Regierung oder im Geheimdienst Köpfe rollen müssen. Ein Versöhnungsfoto reiche nicht aus, sagt Aragonès.

Zu Wochenbeginn hatte die kanadische Forschergruppe „Citizen Lab“ Angriffe mit der aus Israel stammenden Spionagesoftware „Pegasus“ auf Dutzende Mobiltelefone nachgewiesen. 63 davon gehörten katalanischen Separatisten, zwei politisch befreundeten Basken. Im Visier standen nicht nur separatistische Aktivisten, sondern gewählte Vertreter staatlicher Institutionen: Unter ihnen waren vier katalanische Regierungschefs, Präsidenten des Regionalparlaments sowie zahlreiche Abgeordnete der Parlamente in Barcelona, Madrid und Brüssel, dazu drei Anwälte.