Spanischer Ministerpräsident : „Europa muss eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen“

Aktualisiert am

Spanien war immer proeuropäisch. Jetzt brauchen wir rigorose Solidarität: einen neuen Marshall-Plan für den Wiederaufbau nach der Pandemie und mehr Vergemeinschaftung von Schulden in der EU. Ein Gastbeitrag.

Europa erlebt seine schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Mitbürger sterben oder kämpfen um ihr Leben in Krankenhäusern, die an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, weil sich die Pandemie als gefährlichste Bedrohung für das öffentliche Gesundheitswesen seit der Grippe von 1918 erweist.

Europa stellt sich einem Krieg, der anders ist als jene, die wir in den vergangenen siebzig Jahren haben vermeiden können: ein Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, der die Zukunft des Projekts Europa auf den Prüfstand stellt.

Die Umstände sind außergewöhnlich und verlangen Entschlossenheit: Entweder sind wir den Umständen gewachsen oder wir scheitern als Union. Dies ist ein kritischer Moment, in dem selbst proeuropäischste Länder und Regierungen wie etwa Spanien Beweise für ein tatsächliches Engagement benötigen. Wir brauchen rigorose Solidarität.

Eben weil Solidarität unter Europäern ein Leitprinzip der EU-Verträge ist. Das zeigt sich gerade in Zeiten wie dieser. Ohne Solidarität kann es keinen Zusammenhalt geben, ohne Zusammenhalt entsteht Abneigung, und dann ist das europäische Projekt in seiner Glaubwürdigkeit schwer beschädigt.

Für einen neuen Marshall-Plan

In den vergangenen Wochen wurden wichtige Beschlüsse gefasst, die wir begrüßen, darunter das befristete Notfall-Ankaufprogramm der Europäischen Zentralbank oder in dieser Woche das Kreditprogramm SURE der EU-Kommission zur Finanzierung von Kurzarbeit. Dies aber ist nicht genug. Man muss einen Schritt weiter gehen.

Europa muss eine Kriegswirtschaft auf die Beine stellen und die Gegenwehr, den Wiederaufbau und die wirtschaftliche Erholung Europas in die Wege leiten. Und zwar so früh wie möglich mit Maßnahmen zur Stützung der Schulden, die wir in vielen Staaten aufnehmen. Und auch danach, sobald die gesundheitliche Notlage überwunden ist, um die Volkswirtschaften des Kontinents wieder aufzubauen. Dafür müssen wir umfangreiche Mittel über einen Plan mobilisieren, den wir als neuen Marshall-Plan bezeichnet haben und der den Rückhalt aller Gemeinschaftsinstitutionen verlangt.

Europa entstand aus der Asche der Zerstörung und des Konflikts. Es hat die Lehren aus seiner Geschichte gezogen und etwas sehr Einfaches verstanden: Wenn wir nicht alle gemeinsam gewinnen, verlieren wir alle.

„Wenn wir klein denken, werden wir scheitern“

Wir können diese Krise in eine Chance für den Wiederaufbau einer weitaus stärkeren Europäischen Union verwandeln. Dafür aber gilt es, ehrgeizigere Maßnahmen einzuleiten. Sollten wir weiterhin klein denken, werden wir scheitern.

Die Vereinigten Staaten setzten der Rezession von 2008 Konjunkturanreize entgegen, während Europa mit Sparpolitik reagierte. Der Ausgang ist allen bekannt. Heute, wo sich eine weltweite Wirtschaftskrise weitaus größeren Ausmaßes abzeichnet, haben die Vereinigten Staaten zur stärksten Mobilisierung staatlicher Mittel in ihrer Geschichte gegriffen. Will Europa wieder zurückstehen?

Der Augenblick ist gekommen, alte nationale Dogmen zu brechen. Wir leben in einer neuen Zeit und wir sind auf neue Antworten angewiesen. Wir wollen unsere positiven Werte bewahren und das Übrige neu erfinden!

Mehr zum Thema 1/

In den kommenden Monaten werden wir Mitgliedstaaten nicht umhinkommen, uns stärker zu verschulden, um den Folgen einer gesundheitlichen, aber auch wirtschaftlichen und sozialen Krise zu begegnen. Darum dürfen die Antworten nicht dieselben sein, wie sie für asymmetrische Schocks der Wirtschaft vorgesehen waren, etwa in einer Finanz- oder Bankenkrise einzelner Staaten oder einer Staatengruppe. Wenn das Virus vor Grenzen keinen Halt macht, dann dürfen dies genauso wenig die Finanzierungsmechanismen tun.

Der ESM wird nicht ausreichen

Der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) mag in einem ersten Schritt nützlich sein, um in die europäischen Volkswirtschaften Liquidität über eine Kreditlinie einzuschießen, sofern diese universell und nicht an Auflagen geknüpft ist. Mittelfristig wird dies indes nicht ausreichen.

Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist immens und noch nie dagewesen. Sie verlangt eine geeinte, einhellige, extreme und ambitionierte Antwort, um unser wirtschaftliches und soziales System zu bewahren. Um unsere Mitbürger zu beschützen.

Wir Spanier haben uns stets vor das europäische Projekt gestellt und es verteidigt. Jetzt ist der Augenblick der Gegenseitigkeit. Mit uns, mit Italien und mit allen und jedem der 27 Mitgliedsländer der EU.

Es ist Zeit für die Vergemeinschaftung von Schulden

Es ist die Zeit, solidarisch zu handeln: Indem ein neuer Mechanismus zur Vergemeinschaftung von Schulden eingerichtet wird, indem wir geschlossen handeln bei der Beschaffung unentbehrlicher Sanitätsausrüstung, indem wir koordinierte Strategien gegen Cyberkriminalität etablieren und einen groß angelegten Generalplan für eine rasche und solide Erholung des Kontinents vorbereiten. Damit es keine Gräben zwischen Norden und Süden gibt. Um niemanden zurückzulassen.

Wir erleben sehr harte Zeiten, die uns mutige Entscheidungen abverlangen. Millionen Europäer glauben an das Projekt der Europäischen Union. Lassen wir sie nicht im Stich. Wir wollen ihnen Gründe geben, um weiterhin daran zu glauben. Jetzt oder nie, denn in diesem Augenblick steht Europa vor der Bewährungsprobe.