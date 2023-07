Patriot-Stationierung : Polen lobt die deutsche Präsenz

Boris Pistorius hat am Montag bei seinem zweiten Besuch in Polen eine konstruktivere Begegnung erlebt als noch im Februar. Der polnische Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, der dem Gast damals nach einem schonungslos offenen Gespräch eine gemeinsame Pressekonferenz verweigert hatte, stellte sich diesmal mit Pistorius den Medien und demonstrierte etwas Harmonie.

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge



In der Luftabwehrkaserne in Zamość im Südosten Polens posierten beide vor einem Radpanzer, der Deutsche mit weißem Hemd, der Pole in geländegängiger Kleidung, die Hose in Khaki-Farbe. Dann fuhren sie ins Umland. Zamość liegt etwa 50 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Hier stehen seit Februar zwei Batterien mit „Patriot“-Luftabwehrraketen der Bundeswehr.

Als ein Geschoss, offenbar eine fehlgeleitete Abwehrrakete der ukrainischen Armee, im November in einem polnischen Dorf zwei Menschen getötet hatte, war erstmals das Gebiet der Nordatlantischen Allianz vom russisch-ukrainischen Krieg betroffen. Berlin bot an, für eine begrenzte Zeit Abwehrraketen zu schicken. Nach politischem Gezerre innerhalb des rechten Regierungslagers sagte Warschau zu.

Etwa 320 deutsche Soldaten sind jetzt hier im Einsatz. Mit ihrem Gerät dürfen sie allerdings erst dann Raketen oder Flugzeuge abschießen, wenn diese den Luftraum Polens erreicht haben. Doch der Zeitraum der Raketenausleihe wird Ende Juli zu Ende gehen – wenn keine Verlängerung vereinbart wird. Darüber wird, wie es am Montag hieß, noch verhandelt. „Wir schätzen die Anwesenheit dieser Batterien auf polnischem Boden“, sagte der Gastgeber in Zamość.

„Wir sind daran interessiert, dass das deutsche Patriot-System zumindest bis Ende dieses Jahres auf polnischem Boden ist.“ Polen spiele eine wichtige Rolle bei der Lieferung von militärischem Gerät an die Ukraine. Deutsche und weiter südlich auch amerikanische Patriot-Batterien schützten die Lieferungen. Błaszczak verwies auf die Gefährdung Polens auch durch die „restlose Unterordnung“ von Belarus unter den Willen Russlands.

Mehr zum Thema 1/

Auch ein anderes Thema kam zur Sprache: die schleppenden Gespräche über ein in Polen geplantes Reparaturzentrum für die von Deutschland und Polen an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer. Eine entsprechende Absichtserklärung hatte Pistorius im Mai mit Błaszczak unterzeichnet. Panzer, die beschädigt oder verschlissen von der Front zurückkommen, müssten, so Pistorius damals, „bei Bedarf schnell instandgesetzt und repariert werden können“.

Das Zentrum werde etwa 150 Millionen Euro kosten. Bisher gibt es jedoch nur einen Vertragsentwurf, wie am Wochenende der „Spiegel“ berichtete. Demnach sollen die deutschen Rüstungsunternehmen Rheinmetall und Krauss-Maffei Wegmann (KMW) eine Arbeitsgemeinschaft gründen.

Mit der staatlichen polnischen Waffenschmiede PGZ würde danach eine gemeinsame Panzerwerkstatt aufgebaut werden. Laut „Spiegel“ habe jedoch die PGZ weit überhöhte Summen für die Begutachtung beschädigter Panzer gefordert, die Berlin bezahlen müsste. Auch wolle die PGZ keinerlei Gewährleistung übernehmen, was unüblich sei. Im Februar sprach Pistorius diplomatisch von einem der „klarsten und ehrlichsten Gespräche, die man sich vorstellen kann“. Nun machte der deutsche Verteidigungsminister öffentlich Druck. Die Gespräche müssten „möglichst“ innerhalb der nächsten zehn Tage beendet werden, sagte Pistorius auf dem Pressetermin mit Błaszczak.