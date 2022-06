Degradierung in Kirche : Patriarch Kirill schickt russischen Kleriker auf Strafmission

Es ist eine Demütigung in Kriegszeiten: Die Russische Orthodoxe Kirche hat den Leiter ihres Außenamts, Metropolit Hilarion, von diesem Posten entbunden und ihn zur Leitung der Diözese Budapest-Ungarn abkommandiert. Zudem verliert der 55 Jahre alte Kleriker, der bisher als ein möglicher Nachfolger des 75 Jahre alten Patriarchen Kirill galt, seine Mitgliedschaft in der Synode der Kirche (die formal nun die Entscheidung traf) sowie als Rektor einer Kirchenakademie. Neuer Leiter des Außenamts und ständiges Synodenmitglied wird der erst 37 Jahre alte Metropolit von Korsun und Westeuropa, Antonij. Von 1989 bis zu seiner Wahl zum Patriarchen 2009 hatte Kirill selbst das Außenamt geleitet, sodass die Personalie als Fingerzeig auf seine Wunschnachfolge gilt; zumal Metropolit Antonij lange als Sekretär Kirills wirkte.

Der Patriarch, der unter dem Decknamen Michajlkow im sowjetischen Geheimdienst KGB gewirkt haben soll, ist ein strammer Unterstützer des Krieges respektive der „Spezialoperation“ gegen die Ukraine. Wie Präsident Wladimir Putin behauptet Kirill, dass in der Ukraine abermals der 1945 besiegte Faschismus niederzuringen sei. Zudem predigt er, Russland habe noch nie ein anderes Land angegriffen und in der Ukraine finde ein „metaphysischer Kampf“ des Guten (Russischen) gegen das Böse statt. Kirills „Außenminister“ Hilarion hatte noch in den ersten Junitagen Ungarn besucht . Gleichzeitig verhinderte die Regierung in Budapest, dass Kirill auf die Sanktionsliste der EU gesetzt wurde. Kirills Synode dankte nun Ministerpräsident Viktor Orbán „für die feste Position“.

Krieg beschleunigt Erosion der Russischen Orthodoxie

Über die Hintergründe der Degradierung Hilarions kann man nur spekulieren, denn, wie der Erzdiakon und kirchenkritische Publizist Andrej Kurajew der Zeitung „Moskowskij Komsomolez“ sagte, erkläre der Patriarch Personalfragen nie. Kurajew hob indes hervor, dass in der Synodalentscheidung keine Rede von Dank für Hilarion für die erfolgreiche Ungarn-Reise oder dessen 13 Jahre an der Spitze des Außenamts war und dass die Zuständigkeit für Ungarn für Hilarion ein Karriererückschritt sei. Kirill zeige, dass es ihm um „Verbannung und Bestrafung“ gehe, so Kurajew.

In Russland ist Kirills Kirche dank ihrer Anbindung an Putin reich und mächtig. Außerhalb des Landes steht sie unter Druck. Insbesondere in der Ukraine sinkt ihre Bedeutung seit Jahren; die vor dreieinhalb Jahre erreichte Eigenständigkeit der Orthodoxe Kirche der Ukraine traf sie hart; der Krieg beschleunigt die Erosion von Kirills Kirche in der Ukraine. Kurajew sieht keinen Grund, Hilarion die Schuld am Bedeutungsverlust von Kirills Kirche in der Ukraine zu geben, hält es aber für möglich, dass Hilarions Degradierung mit dem Krieg zusammenhängt.

Mitte März hatte der orthodoxe „Außenminister“ einen Appell der katholischen Bischofskonferenzen der EU an Kirill, auf eine „diplomatische Lösung des Konflikts“ hinzuwirken, ins Leere laufen lassen, war aber anders als sein in die Kriegsrechtfertigung eingebundener Patriarch nicht weiter aufgefallen. Laut Kurajew konnte man bisher annehmen, dass Kirill diese Zurückhaltung billige, damit die Kirche über einen nicht unter Sanktionen stehenden Vertreter verfüge, der mit westlichen Politikern und Kirchenvertretern verhandeln könne. Doch nun entstehe der Eindruck, dass Hilarion für „übermäßige politische Vorsicht“ bestraft werde. Mit anderen Worten: für mangelnde Loyalität zu Putin und Kirill.

Dass der Kreml auch andere Religionsgemeinschaften in Dienst nehmen will, zeigt der Fall des Moskauer Oberrabbiners Pinchas Goldschmidt. Er hatte Anfang Mai geäußert, Russland verlassen zu haben, doch auf eine Behandlung seines Vaters in Israel verwiesen. Jetzt nannte sein familiäres Umfeld Sicherheitsgründe und sprach von „Exil“: Goldschmidt und seine Ehefrau seien von russischen Behörden unter Druck gesetzt worden und hätten öffentlich die „Spezialoperation“ unterstützen sollen, aber abgelehnt.