China : Parteitag verankert Xi Jinpings Ideologie weiter in Verfassung

Die rund 2300 Delegierten nahmen einen Beschluss an, wonach Xi Jinping der „Kern des Zentralkomitees“ ist. Im Saal kam es zu einem Zwischenfall um den früheren Parteichef Hu Jintao, der sich in der Vergangenheit für Amtszeitbegrenzungen eingesetzt hat.

Der Kongress der Kommunistischen Partei Chinas hat die Ideologie und Führungsrolle von Staats- und Parteichef Xi Jinping noch stärker in der Parteiverfassung verankert. Die rund 2300 Delegierten nahmen die Ergänzungen zum Abschluss des einwöchigen Parteitages am Samstag in der Großen Halle des Volkes in Peking an.

In dem Beschluss hieß es, durch Xi Jinping als „Kern des Zentralkomitees“ und durch seine Theorien habe die Partei die Widersprüche und Probleme des Landes bewältigen können. Die Partei und China stünden vor einer komplexen Situation und schweren Herausforderungen, die in der Welt ihresgleichen suchten.

Der Kongress beschloss ferner, das Militär zu stärken und zu „Streitkräften von Weltklasse“ aufzubauen. Auch sollten die Unabhängigkeitskräfte in Taiwan entschieden bekämpft werden, hieß es weiter. Die chinesische Führung betrachtet die demokratische Inselrepublik als Teil der Volksrepublik und droht mit einer Eroberung. Taiwan betrachtet sich hingegen längst als unabhängig.

Im Laufe des Samstags sollte der Kongress das Zentralkomitee der Partei wählen, das am Sonntag das Ständige Komitee des Politbüros bestimmen wird. Es wird erwartet, dass Xi eine dritte fünfjährige Amtszeit als Generalsekretär der KP erhalten wird. Damit würde die Stellung des 69-Jährigen als mächtigster Staatschef seit Mao Tse-tung gefestigt.

Gegen seinen Willen aus dem Saal geführt

Am Samstag kam es während des Kongresses zu einem Zwischenfall um den früheren Parteichef Hu Jintao gekommen. Der 79-Jährige wurde von zwei Saalordnern offensichtlich gegen seine Willen von seinem Platz neben Staats- und Parteichef Xi Jinping vom Podium geführt, wie auf Videoaufnahmen zu sehen war. Während der Abschlusssitzung waren kurz vorher internationale Kameraleute und Journalisten auf die Tribüne in der Großen Halle des Volkes gelassen worden.

Der gebrechlich wirkende Hu Jintao gilt nicht unbedingt als Unterstützer des heutigen Parteichefs. Er zählt zum Lager der kommunistischen Jugendliga in der Partei, das von Xi Jinping geschwächt worden war.

Der frühere Präsident hatte das Amt des Generalsekretärs nach zwei Amtszeiten 2012 an Xi Jinping übergeben. Hu Jintao steht für das alte „kollektive“ Führungsmodell mit Vertretern verschiedener Fraktionen und mit Alters- und Amtszeitbegrenzungen, über das sich der 69-jährige Xi Jinping mit seiner dritten Amtszeit hinwegsetzen will.