Parteitag in China : Xi Jinpings Sackgasse

Corona-Teststelle in Shanghai am 12. Oktober Bild: EPA

Eigentlich sollte der 20. Parteitag der Kommunistischen Partei ein Moment des Triumphs für Xi Jinping werden. Doch seine dritte Amtszeit steht schon zu Beginn unter schlechten Vorzeichen. Die Wirtschaft ist eingebrochen, die Unzufriedenheit in der Bevölkerung über die desaströse Null-Covid-Politik wächst. Im westlichen Ausland hat das Ansehen des Landes einen neuen Tiefpunkt erreicht. China scheint auf dem Weg zur globalen Supermacht ins Trudeln zu geraten.

Ein Grund zum Aufatmen ist das nicht. Xi Jinping ist kein Mann, der auf Druck mit Kompromissen reagiert. Wenn er sich in der Defensive wähnt, geht er zum Angriff über. Das hat er oft genug gezeigt: in Hongkong, in Xinjiang und im Kampf gegen ein Virus, das sich seinem Allmachtsanspruch einfach nicht beugen will.