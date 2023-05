Aktualisiert am

Beim Parteitag der Forza Italia in Mailand wird über viele Themen gesprochen, aber im Mittelpunkt steht nur einer: Silvio Berlusconi. Der 86 Jahre alte Parteigründer meldet sich mit einer Botschaft aus dem Krankenhaus.

„Hier bin ich“: Berlusconi wendet sich in einem Video an den Parteitag der Forza Italia. Bild: AP

Vom althergebrachten Namen der Partei bis zu deren neuestem Slogan war es sprachlich nicht weit. „Forza Italia“ (Vorwärts Italien), Mitglied der christdemokratischen Parteienfamilie „Europäische Volkspartei“ (EVP), wurde 1994 von Silvio Berlusconi gegründet und wird bis heute von dem milliardenschweren Unternehmer und vierfachen Regierungschef geführt. Bei ihrem Kongress in Mailand am Wochenende stellte die Partei ihre jüngste Kampagnenparole vor, mit Blick auf die Kommunalwahlen in Italien nächsten Sonntag und vor allem auf die Europawahl nächstes Jahr: „La Forza dell’Italia“ (Die Stärke Italiens).

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Aber wie stark ist die Partei eigentlich noch, die seit Oktober 2022 zur Mitte-rechts-Koalition unter Ministerpräsidentin Giorgia Meloni gehört? Und wie stark beziehungsweise schwach ist Übervater Silvio Berlusconi, der immerhin schon 86 Jahre alt ist und zudem seit Anfang April wegen einer akuten Lungenentzündung sowie einer chronischen Leukämie in einem Mailänder Krankenhaus behandelt wird?

Auf dem Tagungsprogramm war nur ein Name der zahlreichen Teilnehmer, unter ihnen mehrere Minister und Staatssekretäre, Regionalpräsidenten und Bürgermeister, in Großbuchstaben und dazu in Fettschrift gedruckt: der Silvio Berlusconis.

„Wirbelsäule der Regierungskoalition“ mit sieben Prozent

Sein Beitrag zum Abschluss des Kongresses wurde mit nachhaltig angeheizter Spannung erwartet. Würde sich Berlusconi nur per Audio oder doch mit einem Video an die gut 4000 Parteitagsteilnehmer wenden? Es waren sogar Gerüchte geschürt worden, Berlusconi würde nach einem Monat im Krankenhaus, davon fast zwei Wochen auf der Intensivstation, rechtzeitig zum Parteitag aus der San-Raffaele-Klinik entlassen werden.

Ausweislich der jüngsten Wahlergebnisse haben Forza Italia und zumal Berlusconi den Zenit ihrer Macht und ihres Einflusses längst überschritten. Bei den vorgezogenen Parlamentswahlen vom September 2022 kam die Partei auf acht Prozent. Das waren sechs Prozentpunkte weniger als bei den Wahlen von 2018, bei welchen die Partei gegenüber ihrem Ergebnis von 2013 schon sieben Punkte eingebüßt hatte. Bei jüngsten Umfragen verharrt Forza Italia bei sieben Prozent.

In der Regierungskoalition spielt Forza Italia nur die dritte Geige, deutlich abgeschlagen hinter Melonis rechtskonservativer Partei Brüder Italiens (26 Prozent bei den Wahlen 2022, in Umfragen jetzt bei 29 Prozent) und Matteo Salvinis rechtsnationaler Lega (jeweils rund neun Prozent).

Dennoch war in mehreren Redebeiträgen auf dem Kongress, namentlich in jenen von Außenminister Antonio Tajani, dem stellvertretenden Parteichef und ewigen „Kronprinzen“, davon die Rede, Forza Italia sei „Wirbelsäule und Rückgrat“ der gegenwärtigen Regierung. Noch öfter wurde die unverrückbar „europäische und transatlantische Verankerung“ der kleinsten der drei gegenwärtigen Koalitionsparteien herausgestrichen, womit erkennbar auch eine Garantie für die europäisch-transatlantische Verlässlichkeit der gesamten Regierung Meloni abgegeben werden sollte.