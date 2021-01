Aktualisiert am

Parteikongress in Nordkorea : Der zerknirschte Diktator

Statuen von Kim Il-sung (links), dem Großvater Kim Jong-uns, und von Kim Jong-il (rechts), dem Vater des nordkoreanischen Machthabers in Pjöngjang. Bild: dpa

In der Staatskunst Kim Jong-uns nimmt das Eingeständnis des eigenen Scheiterns inzwischen einen besonderen Platz ein. Vermutlich versucht der Diktator auf diese Weise dem Unmut in der Elite und der Bevölkerung über die offenbar desolate Wirtschaftslage vorzugreifen.

In seiner Rede zur Eröffnung des achten Parteikongresses gestand er abermals ein, dass die Ziele des Fünf-Jahres-Plans von 2016 klar verfehlt worden seien. „In den meisten Bereichen lagen die Ergebnisse weit unterhalb unserer Ziele“, sagte er laut eines Redemanuskripts, das die Staatszeitung „Rodong Sinmun“ am Mittwoch veröffentlichte.

Das Land durchlebe die „allerschlimmsten Tage“ und die „allerschlimmsten Schwierigkeiten“ seiner Geschichte. Es sei wichtig, aus Fehlern und „bitteren Lektionen“ zu lernen und Vorschläge der Bevölkerung anzuhören. Schon im vergangenen Oktober hatte Kim sich unter Tränen für die schlechte Wirtschaftslage und eigene Unzulänglichkeiten entschuldigt. Zu Zeiten seines Vaters und Großvaters, die sich mit einer gottgleichen Aura umgaben, wäre das undenkbar gewesen.

Die Rede enthielt keinerlei Verweise auf die Atomwaffen oder die Verteidigungspolitik Nordkoreas. Weder die Vereinigten Staaten, noch Südkorea wurden erwähnt. Der Parteitag soll eine Wirtschaftsstrategie für die kommenden fünf Jahre verabschieden.

Erwartet werden außerdem eine Reihe wichtiger Personalentscheidungen. Unter anderem stellt sich die Frage, ob die Schwester des Machthabers, Kim Yo-jong, einen höheren Posten erhält. Es wird erwartet, dass im Zuge des mehrtägigen Parteitags eine Parade in Pjöngjang stattfindet. Vorbereitungen dazu hatten Fachleute auf Satellitenfotos identifiziert.

Obwohl die Staatsmedien erst am Mittwoch über Kims Rede berichteten, fand die Eröffnung des Parteikongresses am Dienstag in Pjöngjang statt. Es ist das erste Mal seit 2016, dass alle Delegierten der Arbeiterpartei zusammentreten. Damals hatte Kim Jong-un die Tradition der Fünf-Jahres-Pläne wieder eingeführt, die 1980 abgeschafft worden war.

Der Machthaber bezeichnete es als „Sieg“, dass der Parteikongress angesichts der Corona-Pandemie überhaupt stattfinden konnte. Als Ausweg aus der Krise verwies Kim Jong-un auf die Notwendigkeit, die eigenen Kräfte zu stärken. Das Konzept der Autarkie gehört zu den ideologischen Grundfesten des Regimes.

Pjöngjang bleibt allerdings kaum etwas anderes übrig. Wegen der internationalen Sanktionen und der Pandemie ist der Handel mit dem Ausland fast vollständig zum Erliegen gekommen.