Parler statt Twitter : Warum Amerikas Konservative ein neues Netzwerk nutzen

Aktualisiert am

Seitdem Twitter politische Beiträge prüft, nutzen immer mehr Republikaner in Amerika den Konkurrenten Parler. Präsident Trump zögert noch.

Wer sich im sozialen Netzwerk Parler anmeldet, der bekommt drei Nachrichten. Die erste stammt von einer Mitarbeiterin: Glückwunsch, dass Sie sich für eine Plattform der freien Rede entschieden haben, bei Fragen können Sie sich jederzeit an mich wenden. Die zweite stammt vom Wahlkampfteam des amerikanischen Präsidenten Donald Trump: Willkommen bei Parler, helfen Sie uns, Amerika wieder groß zu machen, indem sie auf diesen Link klicken. Er führt zu einer Spendenseite. Die dritte Nachricht stammt von Ron Paul, Republikaner mit radikal libertären Ansichten: Er habe sein ganzes Leben lang für die Freiheit gekämpft und sei begeistert von diesem Ort. Parler biete die Möglichkeit, sich ohne Tabus auszutauschen. Keine Drosselung, keine Verbote, nur die freie Rede, „unser gottgegebenes, verfassungsgemäßes Recht“.

Morten Freidel Redakteur in der Politik der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung F.A.Z.



Schon das zeigt, wo Parler politisch steht. Es ist ein Sammelbecken der Konservativen und neuen Rechten in Amerika. Vor zwei Jahren gründeten zwei ehemalige Studenten die Plattform, mit zunächst mäßigem Erfolg: Bis Ende 2018 hatte Parler nur ein paar zehntausend Nutzer. Die Geschichte des Netzwerks hätte an diesem Punkt enden können. Doch vor einigen Monaten geschah etwas, das Parler massiven Zulauf bescherte. Die großen sozialen Netzwerke Twitter und Facebook begannen damit, Beiträge von Trump oder seinem Team einzuordnen, in einigen Fällen sogar zu sperren.