Der Vox-Vorsitzende Santiago Abascal bei einer Wahlkampfveranstaltung am 23. Juli in Palma de Mallorca Bild: AFP

Ein vergilbtes Foto, ein Medaillon an einer Kette, ein Kinderschuh. Aus dem wenigen, was von ihren Männern blieb, errichteten Angehörige kleine Hausaltäre. Meistens gehört ein eng beschriebenes Stück Papier dazu. „Ich gehe für immer in die andere Welt. Möget ihr glücklicher sein als ich. Ich trage euch in meinem Herzen in den Himmel“, schrieb Blas Llopis an seine Frau Trinidad und seinen Sohn in einem Brief, den seine Familie bis heute aufbewahrt.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Schergen des spanischen Diktators Francisco Franco erschossen ihn an der Mauer des Friedhofs von Paterna. Der junge Landarbeiter war einer von 2238 Spaniern, die hier getötet wurden. Ihre Leichen wurden in Gruben gleich nebenan verscharrt. In dem kleinen Ort, nicht weit von Valencia, befindet sich eines der größten Massengräber der Franco-Zeit.