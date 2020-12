Parlamentswahl in Venezuela : Festhalten an Guaidó

Die EU, die Vereinigten Staaten sowie mehrere lateinamerikanische Regierungen erkennen die Parlamentswahl in Venezuela nicht an. Washington spricht von einer „Farce“.

Oppositionsführer Juan Guaidó am 7. Dezember in Caracas Bild: dpa

Mit dem Sieg der Sozialisten bei den umstrittenen Parlamentswahlen in Venezuela fällt die letzte demokratisch gewählte Institution des Landes in die Hände des Maduro-Regimes. Oppositionsführer Juan Guaidó verliert gleichzeitig sein Amt als Parlamentspräsident, das die Grundlage für seine Ausrufung zum Interimspräsidenten bildet. Große Teile der internationalen Gemeinschaft, die Guaidó 2019 als Interimspräsidenten anerkannt haben, halten allerdings weiterhin am jungen Oppositionsführer fest, indem sie die Rechtmäßigkeit der Parlamentswahl bestreiten und das Resultat nicht anerkennen.

Rund fünfzig Nationen haben das Resultat der Parlamentswahl inzwischen abgelehnt. Wie schon 2019 machte Washington den ersten Schritt. „Wir fordern alle demokratischen Länder auf, gemeinsam mit uns die Farce zu verurteilen und die legitime Nationalversammlung und den Interimspräsidenten auch künftig zu unterstützen“, sagte Außenminister Mike Pompeo. Die Wahl eines neuen Parlaments sei lediglich ein Versuch, eine Marionette einzusetzen, die Maduro verpflichtet sei. Die Position der Vereinigten Staaten dürfte sich unter der Biden-Regierung nicht grundlegend ändern, wenngleich Beobachter mehr Spielraum für Dialog erwarten.

Ähnlich, wenngleich weniger angriffig, tönt es aus Europa. Die venezolanische Regierung habe keine nationale Übereinkunft über die Umstände der Wahl erzielt und es nicht geschafft, internationale Mindeststandards einzuhalten und das Wahlvolk zu mobilisieren, hieß es in einer Erklärung, die der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell am Montag im Namen aller Mitgliedstaaten abgab. Die mangelnde Achtung für politischen Pluralismus, der Ausschluss und die Verfolgung politischer Führer erlaubten es der EU nicht, den Wahlvorgang als „glaubwürdig, inklusiv und transparent“ und die Ergebnisse als Ausdruck des Volkswillens anzuerkennen. Die EU rief stattdessen dazu auf, eine „politische Lösung“ zu finden und einen „Übergangsprozess“ zu starten, der zu einer glaubwürdigen Wahl des Parlaments und des Präsidenten führen soll.

Die Erklärung war schon vor der Wahl vorbereitet worden; die EU-Außenminister stimmten dem Text bei ihrem Treffen am Montag zu. Damit ist klar, dass Brüssel weiterhin an Juan Guaidó festhält. Die meisten Mitgliedstaaten hatten ihn 2019 als legitimen Übergangspräsidenten anerkannt. Borrell verwies darauf, dass er sehr hart an fairen Wahlen gearbeitet habe, an denen auch die Opposition hätte teilnehmen können. Die EU wäre bereit gewesen eine Beobachtermission nach Venezuela zu entsenden, hatte dafür jedoch eine Verschiebung des Wahltermins um sechs Monate gefordert. Die Maduro-Regierung lehnte das ab. „Ich habe nicht viel zurückbekommen“, sagte Borrell. Europa nimmt damit jetzt dieselbe Haltung gegenüber Venezuela ein wie gegenüber Belarus. Auch dort erkannte es die Präsidentenwahl im August nicht an und dringt seither auf einen Übergangsprozess, der zu einer neuen Abstimmung führen soll. In beiden Fällen hat sie Einreise- und Vermögenssperren verhängt, um politischen Druck aufzubauen. Allerdings hat das weder hier noch dort dazu geführt, dass die Machthaber ihren Kurs ändern.

„Illegitimes Regime“ Maduros

Weniger geschlossen ist die Unterstützung für Guaidó in Lateinamerika selbst. Kurz nach der Bekanntgabe der Wahlresultate veröffentlichte die Lima-Gruppe, der neben Kanada vierzehn lateinamerikanische Länder angehören, zwar eine Erklärung, in der sie ebenfalls die Ablehnung der „betrügerischen Wahlen“ fordert. Die Wahlen seien vom „illegitimen Regime“ Maduros organisiert und weder legal noch legitim, weil sie „ohne die Mindestgarantien eines demokratischen Prozesses, der Freiheit, Sicherheit und Transparenz, der Integrität der Stimmen oder der Beteiligung aller Kräfte durchgeführt wurden“. Argentinien, Mexiko und Bolivien, die ebenfalls der Lima-Gruppe angehören, unterschrieben die Erklärung allerdings nicht. Gratulationen an die Adresse der Sozialisten kamen derweil von Kuba. Auch Russland kennt die Parlamentswahl an.

Trotz des Rückhaltes aus Russland und gewisser linker Regierungen in Lateinamerika sowie der Zurückhaltung Chinas in politischen Fragen befindet sich Maduro weiterhin in einer politisch sehr isolierten Position. Allerdings ist – zumindest in Venezuela selbst – auch die Unterstützung für Guaidó und die Opposition geschwunden. Einen Anhaltspunkt über das Mobilisierungspotenzial wird eine von der Opposition organisierte Volksbefragung geben, in der die Venezolaner dazu befragt werden, ob sie die Parlamentswahl anerkennen oder nicht.