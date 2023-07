Parlamentswahl in Spanien : Vorteil für Feijóo

Eigentlich haben die Spanier noch ein wenig Bedenkzeit. Erst am 23. Juli wählen sie ein neues Parlament – mitten im Hochsommer, wenn die meisten von ihnen am Strand sind. Doch seit Tagen weckte die Presse die Erwartung, als würde die Wahl schon in der Nacht zum Dienstag entschieden: Als „D-Day“ des Wahlkampfs wurde in Anspielung auf die Landung der Alliierten in der Normandie das einzige Fernseh-Duell der beiden Spitzenkandidaten angekündigt:

„Von Angesicht zu Angesicht“ hieß dramatisch das bisher längste (Streit-) Gespräch, dass der sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez und sein konservativer Herausforderer Alberto Núñez Feijóo bisher miteinander führten. Bisher gingen sie sich im politischen Alltag aus dem Weg. Einen strahlenden Sieger gab es nach den knapp zwei Stunden nicht. Am wichtigsten war es für die Kontrahenten, ihre Lager zu mobilisieren oder wenigstens die Moral in den eigenen Reihen aufrecht zu erhalten.

Knapper Wahlausgang erwartet

Klar ist bisher aus den meisten Umfragen nur, dass der Wahlausgang sehr knapp werden könnte – mit einem Vorteil für Feijóos konservative PP. Alle Meinungsforscher halten sie für die mit Abstand stärkste Partei. Die PP könnte mehr Sitze erhalten, als Sánchez‘ sozialistische PSOE-Partei und ihre bisherigen linken Regierungspartner zusammen. Aber um die absolute Mehrheit zu erhalten, die im Parlament für die Wahl zum Regierungschef nötig ist, braucht Feijóo die Rechtspopulisten der Vox-Partei.

Diese politische Achillesferse der PP attackierte Sánchez auch am Montagabend. Hier ist Feijóo am stärksten verwundbar, weil er nur Erfolg haben kann, wenn er die politische Mitte für sich gewinnt. Dabei geht es besonders um die Spanier, die bisher die Sozialisten wählten, für die aber Sánchez mit seinen Zugeständnissen an katalanische Separatisten, baskische Linksnationalisten und den Koalitionspartner Podemos zu weit gegangen ist. Sánchez regiere mit dem „politischen Arm von Eta“, hielt Feijóo in der Debatte dem Regierungschef vor. Er meinte damit die EH Bildu-Partei, die die PP gerne als die Erben der 2018 endgültig aufgelösten baskischen Terrororganisation Eta bezeichnet. Ohne die Unterstützung der baskischen Partei wären mehrere wichtige Gesetze von Sánchez‘ linker Minderheitsregierung gescheitert.

Sánchez setzt auf Angst vor Rechtspopulisten

Sánchez simple Gleichung, die er immer wieder einstreute, lautete: „PP gleich Vox“. In mehr als 140 Rathäusern und zwei Regionalregierungen paktierten Konservativen „mit den Machos von Vox“, mit denen bei der EU in Brüssel niemand reden wolle. Die Parlamentswahl sei deshalb eine Entscheidung darüber, ob Spanien weiter voranschreite oder rückwärtsgewandt „einen dunkeln Tunnel betritt“, sagte der Regierungschef warnend. Er hofft darauf, dass die Angst vor Vox die Wähler an die Urnen bringen wird, von denen viele bei den Kommunal- und Regionalwahlen zu Hause geblieben waren. Nach der schweren Niederlage der Linken hatte Sánchez überraschend die Parlamentswahl um ein halbes Jahr vorgezogen.

Der Debatten-Neuling Feijóo, der nur zu einem einzigen Fernsehduell bereit war, schlug sich wacker. Die Erwartungen an den früheren galicischen Regionalpräsidenten waren weniger groß als an Sánchez, der dringend Rückenwind braucht, um seinen Rückstand aufzuholen. Feijóo reichte es, möglichst fehlerfrei seine führende Stellung in den Umfragen zu halten. Er schaffte mehr als das. Auch wenn er anfangs wie ein strenger, rechthaberischer Oberlehrer wirkte, gelang es ihm, den Amtsinhaber in eine aggressive Defensive zu bringen, ohne allzu detailliert offenzulegen zu müssen, was er künftig anders machen will.

Für Sánchez hing die Messlatte viel höher. Er hat schon viele TV-Debatte erfolgreich bestritten und im Senat gezeigt, das er Feijóo in die Enge treiben kann. Aber er verteidigte alles andere als gelassen die Bilanz seiner Regierung. Er wirkte hektisch und unterbrach immer wieder gereizt seinen Herausforderer.

Immerhin verzichteten beide Politiker weitgehend auf persönliche Angriffe, wie sie den Wahlkampf der PP seit Wochen prägen: Die Konservativen wollen „den Sanchismus abschaffen“. Er sei „nicht perfekt, aber ein sauberer Politiker“, gestand Pedro Sánchez ein, der es jedoch nicht schaffte, Feijóo aus der Reserve zu locken und sich auf ein Bündnis mit Vox festzulegen. Theatralisch unterschrieb der PP-Chef einen Pakt, in dem er versprach, Sánchez regieren zu lassen, wenn die Sozialisten stärkste Partei werden sollten. Der Regierungschef solle sich mit seiner Unterschrift verpflichten, im gegenteiligen Fall der PP keine Steine in den Weg zu legen, so dass Vox keine Rolle spielen wird.

Der politische Erkenntnisgewinn hielt sich an diesem heißen Sommerabend in Grenzen. Feijóos bestandene Fernseh-Feuertaufe wird wohl ebenso wenig größere Wählerwanderungen in Bewegung setzen, wie Sánchez‘ altbekannte Warnungen vor einem möglichen Pakt zwischen PP und Vox.