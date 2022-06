Nach Dämpfer bei Wahl : Kein Kommentar von Macron

Emmanuel Macron hat die schwere Niederlage für seine Partei am Montag nicht öffentlich kommentiert. Der Präsident empfing Premierministerin Elisabeth Borne zu einem Mittagessen, um das weitere Vorgehen zu erörtern. Der frühere Premierminister Edouard Philippe (Horizons) und der frühere Justizminister François Bayrou (Modem) wurden zu dem Austausch hinzu gebeten. Macron ist mehr denn je auf die Bündnispartner angewiesen. „Wir befinden uns in einer präzedenzlosen Lage. Noch nie hat es eine derartige Sitzverteilung in der Nationalversammlung gegeben“, sagte die Regierungschefin zu später Stunde am Wahlabend. Sie sprach „von einem erheblichen Risiko für unser Land angesichts der Herausforderungen, die wir in der Innen- und Außenpolitik zu bewältigen haben“. Das Wahlergebnis sei „zu respektieren“, sagte sie. „Wir müssen Lehren daraus ziehen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass die Wähler einem soeben wiedergewählten Präsidenten in der darauffolgenden Parlamentswahl die absolute Mehrheit verweigern. Der sozialistische Präsident François Mitterrand konnte nach seiner Wiederwahl 1988 nur mit einer relativen Mehrheit in der Nationalversammlung weiter regieren. Aber nie war die relative Mehrheit so fragil. Das Regierungsbündnis Ensemble verfügt über 245 Sitze. Damit fehlen ihm 44 Sitze zur absoluten Mehrheit. 1988 verfügte die Regierungsfraktion über 275 Sitze.

„Wir haben die Franzosen enttäuscht“

Er sei „sehr traurig aufgewacht“, sagte der Minister für Staatsreform, Stanislas Guérini. Der Adlatus Macrons, der bis zur Wahl eines neuen Parteichefs auch La République en marche/Renaissance vorsteht, rief die Abgeordneten zu „Bescheidenheit und Hellsichtigkeit“ auf. „Wir haben die Franzosen enttäuscht“, sagte er. Regierungssprecherin Olivia Grégoire sagte: „Meine große Sorge ist, dass unser Land künftig blockiert sein wird“. Führende Politiker der ersten Amtszeit wurden abgestraft. Der Präsident der Nationalversammlung, Richard Ferrand, verlor in seinem Wahlkreis in der Bretagne.

Auch der ehemalige Parteichef und Innenminister, der bisherige Fraktionsvorsitzende Christophe Castaner, wird der neuen Nationalversammlung nicht mehr angehören. Er unterlag in seinem Wahlkreis in Südfrankreich. Die just ernannte Ministerin für nachhaltige Entwicklung, Umwelt- und Klimaschutz, Amélie de Montchalin, erlitt in ihrem Wahlkreis eine klare Niederlage. Sie muss jetzt ebenso wie Gesundheitsministerin Brigitte Bourguignon den Kabinettstisch verlassen. Bourguignon konnte sich in Nordfrankreich nicht gegen die Kandidatin des Rassemblement National (RN) behaupten.

Die rechtsextreme Partei Marine Le Pens stand am Montag als eigentlicher Wahlgewinner da. „Das Ergebnis hat unsere Erwartungen übertroffen“, sagte Le Pen. 89 RN-Abgeordnete ziehen in die Nationalversammlung ein, zehn Mal so viel wie vor fünf Jahren mit acht Abgeordneten. Von einem „Tsunami“ sprach der EU-Abgeordnete Jordan Bardella, dem Le Pen dauerhaft den Parteivorsitz übertragen will. Sie wolle sich ganz ihrer Arbeit als Fraktionsvorsitzende widmen, kündigte die 53 Jahre alte Politikerin an. Obwohl sie die Zusammenarbeit mit der Partei Reconquete des rechtsextremen Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour verweigert hatte, nahm ihre Partei dieses Mal die Hürden des Mehrheitswahlrechts.

Nicht nur in den traditionellen RN-Hochburgen im Norden und am Mittelmeer erhielten RN-Kandidaten eine Mehrheit. Auch in der Normandie, im Weinbaugebiet bei Bordeaux sowie im früheren Kohle- und Stahlbecken in Lothringen wurden RN-Kandidaten gewählt. Der Ko-Vorsitzende der deutsch-französischen parlamentarischen Versammlung, Christophe Arend, verlor gegen den RN-Schatzmeister Kevin Pfeffer in seinem Wahlkreis in Forbach. Der RN-Bürgermeister von Perpignan, Louis Aliot, kündigte an, seine Partei wolle die bürgerliche Rechte „ersetzen“. „Wir haben uns normalisiert“, sagte er.

Junge Wähler blieben den Wahlurnen fern

Das Linksbündnis NUPES verfehlte das von ihrem Wortführer Jean-Luc Mélenchon erklärte Wahlziel einer absoluten Mehrheit. 131 Abgeordnete ziehen in die Nationalversammlung. Die Grünen (EELV) können mit 23 Abgeordneten eine eigene Fraktion bilden. Sie waren in den vergangenen fünf Jahren nicht in der Nationalversammlung vertreten gewesen. Die Sozialisten (PS) behalten 26 Sitze, die Kommunisten (PCF) 12. Die Linkspartei LFI hat mit 72 Abgeordneten ihre dominante Stellung auf der Linken ausgebaut. Der LFI-Abgeordnete Alexis Corbière kündigte am Montag ein Misstrauensvotum gegen die Regierung für den 5. Juli an. Um die Regierung zu stürzen, braucht es eine absolute Mehrheit. „Elisabeth Borne muss zurücktreten. Sie hat nicht mehr das Vertrauen“, sagte Corbière.

Die bürgerliche Rechte lehnte es ab, sich dem Misstrauensantrag der Linkspartei anzuschließen. Mit 78 Sitzen kommt der Fraktion aus Les Républicains (LR) und Verbündeten eine Schlüsselposition zu. Über eine mögliche Rolle als Mehrheitsbeschaffer ist am Montag Streit ausgebrochen. Parteichef Christian Jacob lehnte einen Pakt mit Macrons Lager grundsätzlich ab. Der ehemalige Parteivorsitzende Jean-Francois Copé plädierte hingegen für einen Regierungspakt „zu unseren Bedingungen“.

Die Wahlbeteiligung war mit 46 Prozent sehr niedrig. Nur 29 Prozent der Wähler zwischen 18 und 24 Jahren gaben im zweiten Wahlgang ihre Stimme ab. Das hat das Meinungsforschungsinstitut Ipsos ermittelt. Die Wahlbeteiligung bei den über 70-jährigen lag hingegen bei 66 Prozent. Besonders niedrig war die Wahlbeteiligung bei Geringverdienern mit einem Monatseinkommen unter 1200 Euro. Nur 36 Prozent dieser Wählergruppe gaben ihre Stimme ab.