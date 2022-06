Parlamentswahl in Frankreich : Die Wahlbeteiligung steigt leicht

Das Fernduell zwischen Präsident Emmanuel Macron und dem linken Wortführer Jean-Luc Mélenchon um eine Parlamentsmehrheit hat die Wahlbeteiligung in der zweiten Runde der Parlamentswahl leicht ansteigen lassen. Um 12 Uhr haben 18,99 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Das war etwas mehr als zum gleichen Zeitpunkt vor einer Woche, als die Wahlbeteiligung bei 18,43 Prozent lag. Die Wahlbeteiligung ist damit 1,2 Punkte höher als im zweiten Wahlgang der Parlamentswahlen vor fünf Jahren. Meinungsforscher haben eine historisch niedrige Wahlbeteiligung vorhergesagt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Der vor zwei Monaten wiedergewählte Präsident ist erst spät in den Wahlkampf eingestiegen. Er appellierte an die Franzosen, ihm angesichts des Ukraine-Krieges und der Inflationsspirale eine klare Regierungsmehrheit zu geben. Zu Macrons wichtigsten Vorhaben zählen die Anhebung der Renteneintrittsalters auf 65 Jahre und Arbeitsverpflichtungen für Sozialhilfeempfänger. Das linke Wählerbündnis NUPES unter Führung Mélenchons verspricht hingegen eine Rückkehr zur Rente mit 60, ein bedingungsloses Grundeinkommen für junge Leute unter 25 Jahren von 1063 Euro monatlich und eine Anhebung des monatlichen Mindestlohns auf 1500 Euro. Außerdem strebt Mélenchon Preisblockaden für Grundnahrungsmittel an. Sein Versprechen lautet verkürzt: Wählt mich, dann habt ihr mehr im Portemonnaie.

Das Regierungslager Ensemble („Zusammen“) und das Bündnis NUPES aus Linkspartei, Kommunisten, Sozialisten und Grünen haben im ersten Wahlgang gleichauf abgeschnitten. Fünf Kandidaten, darunter vier des Linksbündnisses, wurden bereits im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt. Über die 572 verbleibenden Sitze entscheiden die Wähler am Sonntag.

15 Regierungsmitglieder treten an. Als erstes Kabinettsmitglied hat die Staatssekretärin für das Meer, Justine Bénin, in Guadeloupe ihren Wahlkreis verloren. Sie wird aus der Regierung ausscheiden müssen, so lautet eine informelle Regel, die Präsident Macron verhängt hat. In schlechter Ausgangsposition liegen auch Europaminister Clément Beaune, der Minister für Staatsreform Stanislas Guérini sowie Umweltministerin Amélie de Montchalin in ihren Wahlkreisen. Premierministerin Elisabeth Borne steht in ihrem Wahlkreis in der Normandie besser da, könnte aber bei einer starken Mobilisierung der Linkswähler für ihren grünen Gegenkandidaten eine Überraschung erleben.

Mehr zum Thema 1/

Meinungsforschungsinstitute sagen dem Regierungslager zwischen 230 und 305 Sitze voraus. Die absolute Mehrheit liegt bei 289 Sitzen. Sollte Macrons Lager die absolute Mehrheit verfehlen, könnte der Präsident mit einer relativen Mehrheit regieren und Zweckallianzen bilden. Dem Linksbündnis NUPES werden 140 bis 220 Sitze vorhergesagt. Eine Regierung nur mit relativer Mehrheit gab es zuletzt 1988. Drei Mal kam es in den vergangenen Jahrzehnten sogar vor, dass der Präsident mangels Mehrheit im Parlament mit einem Premierminister aus dem gegnerischem Lager regieren musste. Dies ist die Situation, die Mélenchon anstrebt und die in Frankreich als Kohabitation bezeichnet wird. Die Umfragen haben diese Möglichkeit bislang ausgeschlossen.