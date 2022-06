Parlamentswahl in Frankreich : Ein Linker stiehlt Le Pen die Show

Zum Schluss muss Emmanuel Macron doch selbst in den Ring steigen. Der frisch im Amt bestätigte Präsident ist am Mittwoch in den Pariser Vorort Clichy-sous-Bois gefahren, um für eine Parlamentsmehrheit zu werben. Die gilt inzwischen alles andere als sicher, da kaum ein Tag ohne Miniskandal verstreicht. Zuletzt war es Elisabeth Borne, die neue Premierministerin, die negative Schlagzeilen schrieb. Sie stellte sich in einer beliebten Radiosendung Fragen von Anrufern. „Wie wollen Sie die Lage von Behinderten verbessern?“, fragte Dolores, die nach einem schweren Unfall im Rollstuhl sitzt. Die 56 Jahre alte Frau schilderte ihre Finanznöte und wie abhängig sie von ihrem Ehemann sei, da die Sozialhilfe für Behinderte auf Grundlage des Haushaltseinkommens berechnet werde. Borne antwortete kühl, auch mit ihrer Körperbehinderung könne sie arbeiten, woraufhin Dolores für alle hörbar in Tränen ausbrach.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris.



Sie sei eine „brutale Bürokratin“, urteilte Jean-Luc Mélenchon, der an der Spitze des linken Wahlbündnis NUPES die Regierung vor sich hertreibt. Der rechtsbürgerliche Regionalratsvorsitzende für Nordfrankreich, Xavier Bertrand, bezeichnete Bornes Ausführungen ebenfalls als skandalös. Er werbe seit Langem dafür, dass die Sozialhilfe für Behinderte individuell berechnet werde. Als Zugpferd im Wahlkampf hat sich Borne auch ohne diesen Zwischenfall nicht erwiesen. In ihrem Wahlkreis in der Normandie sagte sie eine Fernsehdebatte mit dem NUPES-Kandidaten Noé Gauchard ab. Ihr 22 Jahre alter Gegenkandidat studiert noch und ist über die Klimaproteste zu den Grünen gekommen. Anders als ­Borne ist er im Wahlkreis verwurzelt.