In der ersten Sitzung des neuen Parlaments haben die Linken einen Überraschungserfolg erzielt. Mit der Unterstützung von Carles Puigdemont stellen Sánchez‘ Sozialisten nun die Parlamentspräsidentin.

Alberto Núñez Feijjóo (r.), Kandidat der Volkspartei, und Ministerpräsident Pedro Sánchez am 10. Juli 2023 in Madrid Bild: dpa

Um zehn Uhr ist an diesem Donnerstag in Madrid zum ersten Mal das neue Parlament zusammengetreten. Wie die konstituierende Sitzung zu Ende gehen wird – und wie lange die 350 neu gewählten Abgeordneten überhaupt ihre frisch gewonnenen Sitze behalten werden, wissen sie nicht: Knapp vier Wochen nach der Wahl ist völlig offen, ob die viertgrößte Volkswirtschaft der EU eine neue Regierung haben wird oder ob die Spanier zum zweiten Mal wählen, vielleicht noch in diesem Jahr.

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge

Zwei Politiker haben angekündigt, sich zum neuen Ministerpräsidenten wählen zu lassen: Der amtierende Regierungschef Pedro Sánchez und Alberto Núñez Feijóo. Die PP ist mit 137 Abgeordneten stärkste Partei geworden, Feijóo hält es deshalb für selbstverständlich, dass ihn der König mit der Regierungsbildung beauftragt. Doch weder er noch der Sozialist Sánchez, dessen PSOE-Partei nur 121 Abgeordnete hat, haben die nötige absolute Mehrheit.