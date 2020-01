Hauptstreitpunkt gestrichen : Paris zum Verzicht auf höheres Renteneintrittsalter bereit

Die französische Regierung ist bereit, vorerst auf den umstrittensten Punkt ihrer geplanten Rentenreform zu verzichten. Er sei bereit, die stufenweise Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre bis 2027 aus dem Gesetzesentwurf zu streichen, schrieb Ministerpräsident Edouard Philippe am Samstag in einem Brief an die Gewerkschaften und Arbeitgeberorganisationen. In Frankreich gibt es aus Protest gegen die Rentenpläne seit Wochen Streiks und Proteste.

Philippe hatte am Samstag abermals Gewerkschaften und Arbeitgeber zu einer Gesprächsrunde empfangen. Die größte Gewerkschaft CFDT und andere Arbeitnehmervertretungen hatten die Regierung aufgerufen, die Rente mit 64 unverzüglich zurückzuziehen.

Der einflussreiche Gewerkschaftsbund CGT hatte die Diskussion über das höhere Rentenalter zuvor als „verlogen“ bezeichnet. Bereits jetzt arbeiteten die Franzosen im Schnitt über das gesetzliche Rentenalter von 62 Jahren hinaus, sagte CGT-Generalsekretär Philippe Martinez am Rande des Treffens mit der Regierung. Die nationale Rentenkasse CNAV gibt das durchschnittliche Eintrittsalter mit 62,7 Jahren an. „Jeder muss im gesetzlichen Alter mit einer Rente in Ruhestand gehen können, von der man leben kann“, forderte Martinez.

Die CGT und andere Gewerkschaften hatten einen vollständigen Rückzug der Reformpläne gefordert , mit denen Präsident Emmanuel Macron das komplizierte System mit mehr als 40 Rentenkassen vereinheitlichen will.

Mit der Reform wollte Macron auch das Milliarden-Defizit bei den Rentenkassen abbauen.

Am Donnerstag waren erneut hunderttausende Menschen gegen die Reform auf die Straße gegangen. Das Innenministerium zählte landesweit mehr als 450.000 Demonstranten, die Gewerkschaft CGT sprach von 1,7 Millionen Teilnehmern, also mehr als drei Mal so viele.