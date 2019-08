Streit um Staatssekretär : Wenn Paris auf Ratschläge aus Italien hört

Sandro Gozi war früher Staatssekretär in Italien und ist jetzt Europa-Berater in Frankreich. Italiens stellvertretender Ministerpräsident Luigi Di Maio will ihm dafür die Staatsbürgerschaft aberkennen.

Sandro Gozis Wechsel in die französische Politik hat viele Politiker Italiens erbost. Luigi Di Maio will ihm sogar die Staatsangehörigkeit aberkennen. Bild: AFP

Eine politische Karriere wie jene von Sandro Gozi sucht auch im Europa der grenzenlosen Berufsfreiheit ihresgleichen: Den italienischen Ministerpräsidenten Matteo Renzi und Paolo Gentiloni diente der Italiener von 2014 bis 2018 als Staatssekretär für Europaangelegenheiten. Vor einigen Tagen wurde nun bekannt, dass der 51 Jahre alte Politiker der Demokratischen Partei von Premierminister Édouard Philippe zu einem seiner Berater ernannt wurde, ebenfalls für Europa: der einstige „sottosegretario agli Affari europei“ ist nun „Conseiller Europe“.

In Italien sind jedoch nicht alle angetan von Gozis beruflicher Weiterentwicklung. Der stellvertretende Ministerpräsident Luigi Di Maio sagte am Mittwoch zu der Personalie: „Nichts gegen Frankreich, aber man muss prüfen, ob man die Staatsbürgerschaft entzieht.“ Es sei beunruhigend, dass „einer unserer Staatssekretäre“ nun Exponent einer Regierung werde, „mit der wir vieles gemeinsam haben“, die jedoch auf wirtschaftlichem Gebiet und im Europäischen Rat auch oft entgegengesetzte Interessen vertrete.

Di Maio provozierte diplomatischen Eklat

Di Maio weiß, wovon er spricht. Mit seiner vorher nicht bei der Regierung in Paris angemeldeten Reise zu einem Treffen mit einem rechtsextremen Wortführer der „Gelbwesten“ und seinen Solidaritätsbekundungen für die Protestbewegung hatte er im Februar einen diplomatischen Eklat zwischen Paris und Rom provoziert.

Mehr zum Thema 1/

Mit seiner Auffassung ist der Parteichef der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung in ungewohnter Gesellschaft. Auch Italiens Innenminister Matteo Salvini nannte Gozis Verhalten „unglaublich“ und unterstellte ihm, bereits während seiner Zeit in der italienischen Regierung französische Interessen vertreten zu haben. Die neofaschistische Partei Fratelli d’Italia forderte in einem Brief an Ministerpräsident Giuseppe Conte, Gozi entweder zu einem Verzicht auf den Posten in Paris zu bewegen oder ein Verfahren zum Entzug der italienischen Staatsbürgerschaft einzuleiten.

Keine Aufregung über Gozi in Frankreich

In Frankreich hat die Personalie Gozi unterdessen keine Aufregung hervorgerufen. Gozi unterrichtet seit etlichen Jahren an der renommierten Pariser Hochschule für Politikwissenschaften „Sciences Po“ und verfügt über ein ausgezeichnetes Netzwerk in Frankreich. Er soll Premierminister Philippe helfen, die italienische Politik besser zu verstehen. Die Europapolitik wird allerdings in Frankreich vom Präsidenten bestimmt, so dass Gozi nur eine beratende Rolle im Hintergrund spielen wird; zumal der „Beraterpool Europa“ im Kabinett des Premierministers weiterhin von der Französin Sandrine Gaudin geleitet wird.

Ein einflussreicher Italiener, der die europapolitische Debatte in Paris schon jetzt mitbestimmt, ist Gozis Parteifreund, der frühere Ministerpräsident Enrico Letta. Er ist der Doyen des Internationalen Programms an der Hochschule „Sciences Po“ und leitet das Institut „Jacques Delors“.

Auch deutsche Berater gab es in Paris

In Frankreich zählt es seit langem zum Alltag, qualifizierte Persönlichkeiten aus befreundeten europäischen Ländern auch in Regierungskabinette zu holen. Dass es sich hierbei um einen ehemaligen Staatssekretär handelt, ist jedoch auch für französische Verhältnisse ungewöhnlich. Frankreichs Premierminister Jean-Pierre Raffarin etwa vertraute auf die Ratschläge des Deutschen Christoph Gottschalk, der von 2003 bis 2005 in seinem Regierungskabinett mitarbeitete. Schon zuvor hatte Bundeskanzler Gerhard Schröder die Französin Brigitte Sauzay als Beraterin im Kanzleramt (1998 bis 2003) rekrutiert, um sich von ihr Frankreich erklären zu lassen.

Die Debatte über einen Entzug der italienischen Staatsbürgerschaft Gozis hat in Frankreich Befremden hervorgerufen. Dort wurde über einen Entzug der Staatsbürgerschaft bislang nur im Fall von islamistischen Terroristen mit doppelter Staatsbürgerschaft debattiert. Enrico Letta verwies zudem darauf, dass eine solche Forderung der europäischen Grundrechtecharta widerspricht, die auch Italien ratifiziert hat. In Artikel 15 über die Berufsfreiheit heißt es darin: „Alle Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die Freiheit, in jedem Mitgliedstaat Arbeit zu suchen, zu arbeiten, sich niederzulassen oder Dienstleistungen zu erbringen.“

Gozi überraschten Italiens Reaktionen

Allerdings soll Gozis Beratertätigkeit für die französische Regierung ohnehin zeitlich begrenzt sein. Sobald die britischen EU-Abgeordneten infolge des Brexits das Europäische Parlament verlassen, soll Gozi als Nachrücker mit Listenplatz 22 in die Straßburger Versammlung einziehen – für Frankreich. Präsident Emmanuel Macron unterstützte die Kandidatur Gozis für seine Wahlplattform im Europawahlkampf.

Gozi selbst zeigte sich überrascht über die Reaktionen in seinem Heimatland. Mit Kritik habe er gerechnet, aber nicht mit diesem Aufsehen, sagte er. Es sei „paradox“ und „absurd“, dass es heute einen „antifranzösischen und Anti-Macron-Geist“ in Italien gebe, „denn wenn es ein Land gibt, das Macron liebt, dann ist das Italien“.