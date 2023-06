Ein brennendes Auto am 27. Juni 2023 in Nanterre bei Paris Bild: AFP

Der französische Innenminister Gérald Darmanin hat 2000 Polizisten in den Pariser Vorstädten in Einsatzbereitschaft versetzt. Das Großaufgebot soll verhindern, dass sich die Unruhen nach dem Tod des 17 Jahre alten Nahel M. ausbreiten. Der junge Mann war am Dienstagmorgen am Steuer eines Mercedes AMG in Nanterre bei Paris von einer Motorradstreife kontrolliert worden. Er soll sich geweigert haben, aus dem Auto zu steigen, und schaltete den Motor wieder an. Ein Polizist erschoss ihn daraufhin beim Anfahren aus nächster Nähe. Die genauen Todesumstände sind noch unklar, die Polizei ermittelt.

Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Der Beamte wurde am Mittwoch in Polizeigewahrsam genommen. Es soll ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Tötung gegen ihn eröffnet werden. Regierungssprecher Olivier Véran rief zu Ruhe und Besonnenheit auf. Präsident Emmanuel Macron äußerte seine „Betroffenheit“ über den Vorfall.

42 Autos in Flammen, 31 Festgenommene

Bereits in der Nacht zu Mittwoch hatten junge Menschen in Nanterre und in den benachbarten Vorstädten Asnières und Colombes, aber auch in Clichy-sous-Bois und Mantes-la-Jolie randaliert. Ein Bezirksrathaus in Mantes wurde durch ein Feuer fast vollständig zerstört. Es wurden Paletten auf Baustellen und Mülleimer entzündet. Auch an der Böschung entlang einer viel befahrenen Bahnstrecke kam es zu Brandstiftungen. 42 Autos gingen in Flammen auf. Nach gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden 31 Personen in der Nacht festgenommen.

Der linke Bürgermeister von Nanterre, Patrick Jarry, appellierte am Mittwoch abermals an die Bevölkerung, der Justiz zu vertrauen und ruhig zu bleiben. Die Mutter des getöteten Jugendlichen hat für diesen Donnerstag zu einem Trauermarsch aufgerufen. Politiker befürchten ein Aufflammen der Gewalt wie bei den Banlieue-Unruhen im Herbst 2005.

Die Stimmung wurde durch einen Videomitschnitt angeheizt, den eine Passantin aufgenommen und in den sozialen Netzwerken verbreitet hatte. Die Aufnahme widerspricht den Angaben der Polizisten, die zunächst behauptet hatten, der Fahrer habe sie zu überfahren versucht und sie hätten aus Notwehr geschossen. Die Bilder zeigen, wie die beiden Polizeibeamten mit dem Insassen des Sportwagens sprechen. Auf der Tonspur mit Verkehrslärm ist die Stimme eines der Polizisten zu hören: „Du kriegst gleich eine Kugel in den Kopf.“ Der Polizist hielt dabei seine Handfeuerwaffe nur wenige Zentimeter vom Fahrer entfernt. Das Auto fuhr im Schritttempo, als ein Schuss fiel. Der Fahrer wurde in der Herzgegend getroffen, heißt es aus Polizeiquellen. Die Staatsanwaltschaft Nanterre hat zwei Ermittlungen eingeleitet. Gegen den Fahrer wird wegen „Befehlsverweigerung“ und „versuchter Tötung“ der Polizeikräfte ermittelt. Die zweite Ermittlung betrifft den Polizisten, der geschossen hat. Die Anwälte der Familie des Opfers haben Klage wegen Falschaussage und Mord gegen den Polizisten eingereicht.

Innenminister hofft auf schnelle Aufklärung

Innenminister Gérald Darmanin bezeichnete den Videomitschnitt am Mittwoch als „extrem schockierend“. „Wir möchten die ganze Wahrheit über das Geschehene haben“, sagte er. Er hoffe, dass der Vorfall „so schnell wie möglich“ aufgeklärt werde. „Es gibt keine Lizenz zum Töten“, twitterte der sozialistische Parteivorsitzende Olivier Faure. Der linke Wortführer Jean-Luc Mélenchon rief dazu auf, die Polizei „völlig neu zu gründen“.

Mehr zum Thema 1/

Im Jahr 2022 wurden bei Polizeikon­trollen in Frankreich 13 Menschen getötet, weil sie sich geweigert hatten, den Befehlen der Polizei Folge zu leisten. Gegen fünf Polizisten laufen deshalb Strafverfahren. Fachleute sehen diese Vorfälle als Folge einer Gesetzesänderung aus dem Jahr 2017, die unter dem Eindruck eines besonders brutalen Brandanschlags auf zwei Streifenwagen beschlossen wurde. Zwei Polizisten erlitten damals schwere Verletzungen. Seither gilt für französische Polizisten beim Gebrauch der Schusswaffe zwar weiterhin die „strikte Verhältnismäßigkeit“, aber der Gebrauch ist in bestimmten Fällen erlaubt.