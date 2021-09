U-Boot-Deal : Frankreich fühlt sich hintergangen

Der Champagner war schon kaltgestellt, aber der französische Botschafter in Washington hat den Galaabend zum 240. Jahrestag der Schlacht von Chesapeake aus Verärgerung über die Regierung von Joe Biden kurzfristig abgesagt. Eigentlich hätte gefeiert werden sollen, wie die französische Marine die britische in der Bucht von Chesapeake besiegte und den Weg zur amerikanischen Unabhängigkeit ebnete. Doch feierliche Freundschaftsschwüre sind das Letzte, was Botschafter Philippe Etienne derzeit gegenüber hohen amerikanischen Gästen vorbringen möchte. Der frühere diplomatische Chefberater Macrons und Botschafter in Berlin hat erst wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe der AUKUS getauften Sicherheitsallianz davon erfahren. Er hatte alarmiert durch amerikanische Presseberichte um einen Dringlichkeitstermin beim nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan gebeten. Im Weißen Haus erfuhr er, dass schon seit Monaten geheim an der neuen Allianz geschmiedet wurde.

Der „älteste Verbündete“, wie sich Frankreich in guten Stunden gern nennt, ist seither in eine Vertrauenskrise gestürzt. Die gesamte politische Führungselite in Paris ist zutiefst empört darüber, wie Amerika Frankreich in den Geheimverhandlungen mit Australien und Großbritannien ausgebootet hat. Der Leiter der Stiftung Fondation pour la recherche stratégique, Bruno Tertrais, spricht bereits von der schwersten Krise im amerikanisch-französischen Verhältnis, seit Frankreich beim Irak-Feldzug 2003 mit einem Veto im UN-Sicherheitsrat gedroht hatte. Außenminister Jean-Yves Le Drian ist so verärgert, dass er Präsident Biden Trump-Qualitäten bescheinigt hat. Auch innenpolitisch schlagen die Wogen hoch. Marine Le Pen hielt Präsident Macron ein diplomatisches Versagen vor und verlangte einen Untersuchungsausschuss. Der linke Präsidentschaftskandidat Jean-Luc Mélenchon spricht von einer „Demütigung“ Frankreichs, die Macron zu verantworten habe. „Verrat in großer Wassertiefe“, titelte die Zeitung Le Parisien. Das Thema beherrschte am Freitag die Schlagzeilen.

Macron sagte kein Wort dazu

Präsident Emmanuel Macron verlor bei seinem Presseauftritt an der Seite der Bundeskanzlerin am Donnerstagabend im Hof des Elysée-Palastes kein Wort über den amerikanischen „Dolchstoß in den Rücken“, wie es sein Außenminister formuliert hatte. Er schien sich die alte französische Devise zu eigen gemacht zu haben: „Immer daran denken, nie darüber reden.“ Mit Angela Merkel wurde bei dem vertraulichen Abendessen aber darüber gesprochen, was die Bundeskanzlerin gegenüber der Presse auch angekündigt hatte. Es gilt dabei, was sie Macron schon nach dessen Hirntod-Äußerungen zur NATO empfohlen hatte.

Damals sagte sie, dass ein Rundumschlag nicht nötig sei, „auch wenn wir Probleme haben, auch wenn wir uns zusammenraufen müssen“. Sie erinnerte ihn daran, dass die transatlantische Partnerschaft unabdingbar sei. Zugleich hat Merkel nicht vergessen, dass Macron ihr gegen innenpolitische Widerstände treu an der Seite stand, als sie Ende 2020 das EU-Investitionsabkommen mit China durchboxte. Vereint begehrten sie auf dagegen, auf die Vorgaben des neuen amerikanischen Präsidenten zu warten, wie es ihnen nahegelegt worden war.

Das war damals ein deutlicher Hinweis darauf, dass sich die EU emanzipiert und im geopolitischen Wettbewerb zwischen China und den Vereinigten Staaten nicht die Rolle des amerikanischen Juniorpartners anstrebte. Das EU-China-Investitionsabkommen stand im Einklang mit der französischen Indopazifik-Strategie, die als Alternative zum amerikanisch-chinesischen Kräftemessen konzipiert wurde. Australien war für dieses Angebot 2016 empfänglich, weil es nicht in einem vom unberechenbaren amerikanischen Präsidenten Trump geführten Kampf zerrieben werden wollte, lautet die Interpretation in Paris. Dies habe sich aber geändert, seit Biden im Amt sei.

Der EU-Abgeordnete Arnaud Danjean (LR), einer der besten Verteidigungsfachleute seiner Partei, erinnert daran, dass Paris sein Glück kaum fassen konnte, als die Regierung in Canberra sich 2016 tatsächlich für das Angebot der französischen Staatswerft Naval Group und gegen die Wettbewerber aus Deutschland und Japan entschied. Auf australischen Wunsch sei über einen Nuklearantrieb für die zwölf U-Boote nie verhandelt worden, sagt Danjean. Die australische Seite habe unbedingt einen konventionellen Dieselantrieb haben wollen. Das sei der Grund für die hohen Entwicklungskosten, denn die französischen U-Boote der Barracuda-Klasse haben Nuklearantrieb.