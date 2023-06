Die letzte absolute Monarchie in Europa rüstet sich für das 21. Jahrhundert. Papst Franziskus hat für den Vatikanstaat ein neues „Grundgesetz“ erlassen. Das aktualisierte juristische Fundament sei nötig, „um auf die Erfordernisse unserer Zeit zu reagieren“, schreibt er in seiner Einleitung zu den vierundzwanzig Artikeln. Ebendiese wesentliche Besonderheit des Vatikans, seine Staatsform, sieht Franziskus dadurch jedoch nicht infrage gestellt: Der Papst bleibt der uneingeschränkte Souverän über den 0,44 Quadratkilometer großen „Staat der Vatikanstadt“, wie die offizielle Bezeichnung lautet.

Auffällig ist aber, dass der absolute Herrschaftsanspruch nicht mehr mit der gleichen Selbstverständlichkeit formuliert ist wie früher. Bisher lautet Artikel 1, der Papst habe die volle gesetzgeberische, ausführende und richterliche Gewalt. In der neuen Fassung, die am Mittwoch in Kraft tritt, heißt es nun ein wenig verschämt, der Papst habe die volle Regierungsgewalt, „welche die gesetzgeberische, ausführende und richterliche Gewalt umfasst“. Franziskus behält sich weiterhin vor, jederzeit in die Verfahren der drei weltlichen Gerichte seines Staates einzugreifen.