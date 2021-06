Papst lehnt Rücktritt ab : Mit brüderlicher Zuneigung für Kardinal Marx

Papst Franziskus hat das Rücktrittsgesuch von Reinhard Kardinal Marx abgelehnt. Der Erzbischof von München und Freising hatte es am 21. Mai im Vatikan unterbreitet und ein entsprechendes Bittschreiben an den Papst am 4. Juni öffentlich gemacht. Am Ende des dreiseitigen Antwortschreibens, das vom Presseamt des Vatikans am Donnerstag veröffentlicht wurde, verfügt der Papst „mit brüderlicher Zuneigung“: „Mach weiter, so wie Du es vorschlägst, aber als Erzbischof von München und Freising.“

Daniel Deckers in der politischen Redaktion verantwortlich für „Die Gegenwart“. Folgen Ich folge Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Mit der Anweisung aus Rom, einstweilen in München zu bleiben, ist hohes Lob des Papstes für Marx verbunden. Franziskus bedankt sich bei Marx für dessen Mut, mit seinem Rücktrittsgesuch Verantwortung für das systemische Versagen der Kirche beim Umgang mit dem Missbrauchsskandal und dessen Aufarbeitung zu übernehmen, will ihn aber gerade deswegen nicht aus der bischöflichen Verantwortung entlassen.