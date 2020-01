Neujahrsansprache : Papst: Gewalt an Frauen ist „Schändung Gottes“

Der Papst verlangt in seiner Neujahrspredigt mehr Mitsprache für Frauen bei Entscheidungen. In der katholischen Kirche ist das nach wie vor nicht der Fall.

Papst Franziskus spricht am Neujahrstag das Angelusgebet an einem offenen Fenster im Petersdom zu den Menschen auf dem Petersplatz. Bild: dpa

Papst Franziskus hat am Neujahrstag mehr Mitspracherecht von Frauen gefordert und Gewalt gegen sie als „Schändung Gottes“ bezeichnet. „Wenn wir unser Handeln heute menschlich gestalten wollen, müssen wir wieder auf die Frau schauen“, sagte der Pontifex am Mittwoch bei der Neujahrsmesse im Petersdom in Rom. Frauen seien „Quellen des Lebens“. „Und doch werden sie ständig beleidigt, geschlagen, vergewaltigt, dazu gebracht, sich zu prostituieren oder das Leben in ihrem Schoß auszulöschen.“

Der Frauenkörper werde auf „profanen Altären der Werbung, des Gewinns und der Pornografie geopfert, ausgebeutet wie ein Nutzobjekt“. Er müsse „vom Konsumismus befreit werden, er muss geachtet und geehrt werden; er ist das edelste Fleisch der Welt“. Auch heute werde die „Mutterschaft gedemütigt, weil das einzige Wachstum, das interessiert, das Wirtschaftswachstum ist“. Viele Mütter müssten fliehen, um ihren Kindern eine bessere Zukunft zu sichern. „Sie werden für überschüssig gehalten von Menschen, deren Bauch voll ist, jedoch mit Dingen, und deren Herz leer an Liebe ist.“

Die Frau „muss ... voll beteiligt werden“

Die Frau sei „Spenderin und Mittlerin des Friedens und muss an den Entscheidungsprozessen voll beteiligt werden“. Die katholische Kirche feiert an Neujahr traditionell das Hochfest der Mutter Gottes.

Seit langem fordern Laien und auch viele Katholiken mehr Mitsprache von Frauen in der Kirche. Jedoch sind Hoffnungen bisher enttäuscht worden, dass Franziskus die Kirche für Frauen wesentlich öffnet. Zum Beispiel dürfen Frauen nicht Priester werden, daran wird sich auch unter dem jetzigen Papst nichts ändern. Auch die Hoffnung auf die Einführung eines Frauendiakonats wurde gedämpft, weil eine Vatikan-Kommission in diesem Punkt zu keinem Ergebnis kam.

Auch die römische Kurie – also der Verwaltungsapparat der Kirche – ist auf Führungsebene nur mit Männern besetzt. Zwar hebt Franziskus immer wieder den Wert der Frauen hervor – doch an den Fakten hat sich bisher wenig geändert.

Nun sagte der Pontifex, die Welt sei „geeinter und friedvoller“, wenn Frauen stärker einbezogen würden. „Daher ist eine Errungenschaft für die Frau eine Errungenschaft für die ganze Menschheit.“ Auch die Kirche finde ihre „Mitte und Einheit wieder“, wenn sie sich der Frau nähert. „Der Feind der menschlichen Natur, der Teufel, versucht hingegen, sie zu spalten, indem er die Unterschiede, die Ideologien, die einseitigen Überlegungen und Parteien in den Vordergrund stellt.“

Papst bittet um Entschuldigung

Nach der Neujahrsmesse bat Franziskus noch in einem konkreten Fall um Entschuldigung. Der Papst wird fast jeden Tag von Gläubigen umringt und angefasst – am Silvesterabend wurde es ihm zu viel. Als der 83-Jährige auf dem Petersplatz in Rom unter vielen Gläubigen die Weihnachtskrippe besuchte, griff eine Frau seine Hand, riss Franziskus regelrecht an sich und wollte ihn nicht mehr loslassen. Sichtlich erbost darüber gab Franziskus ihrer Hand einen Klaps.

Am Mittwoch sagte Franziskus beim Angelusgebet nach der Messe: „Manchmal verlieren wir die Geduld, ich bitte um Entschuldigung für das schlechte Beispiel.“

Es ist nicht das erste Mal, dass der Pontifex Körperkontakt zurückweist. Im März zog er mehreren Menschen bei einer Audienz in Italien die Hand weg, weil sie die Hand und seinen Ring küssen wollten. Später erklärte der Vatikan dazu, Franziskus habe das aus Hygienegründen getan, weil er die Verbreitung von Keimen habe verhindern wollen. Das Küssen des sogenannten Fischerrings an der Hand des Papstes gilt als Zeichen von Ehrerbietung.