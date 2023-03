Papst im Krankenhaus : Franziskus wird Ostermessen nicht halten

Eine Dose mit Papst-Konterfei am Freitag vor dem Gemelli-Krankenhaus in Rom, wo sich der Papst derzeit aufhält Bild: Reuters

Papst Franziskus wird am Samstag aus der Gemelli-Klinik entlassen und schon am Palmsonntag an der Messe auf dem Petersplatz teilnehmen. Das teilte das Presseamt des Heiligen Stuhls am Freitagnachmittag mit. Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die Ärzte dem 86 Jahre alten Papst aber weitere Ruhe in seiner Wohnung im Gästehaus Santa Marta im Vatikan verordnet. Aus dem Vatikan hieß es, der Papst werde an den Gottesdiensten während der Osterwoche sitzend teilnehmen, während jeweils verschiedene Kardinäle die Messe am Altar zelebrieren würden.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Aus der Gemelli-Klinik hatte es am Freitagmorgen geheißen, auch die zweite Nacht für Franziskus in der „Papstabteilung“ des Krankenhauses sei ruhig verlaufen. Die Behandlung der akuten Bronchitis mit einem Antibiotikum, welches dem Papst intravenös verabreicht worden sei, habe sehr gut angeschlagen und zu einer deutlichen Verbesserung des Gesundheitszustands von Franziskus geführt. Der Papst habe in seinem Zimmer im zehnten Stock der Gemelli-Klinik schon einige Stunden arbeiten können, hatte Vatikansprecher Matteo Bruni am späten Donnerstagabend mitgeteilt. In dem Privatappartement habe der Papst zudem in einer Kapelle gebetet und die Eucharistie empfangen.

Am Mittwochnachmittag war der Papst in das Spital in Rom eingeliefert worden. Zunächst hatte der Vatikan mitgeteilt, es handle sich um „geplante Untersuchungen“. Am Mittwochabend war dann von einer Atemwegsinfektion die Rede, „die einige Tage lang eine angemessene medizinische Behandlung im Krankenhaus erfordern“ werde.

Wie italienische Medien am Freitag übereinstimmend berichteten, wird die Messe an Palmsonntag Kardinal Leonardo Sandri zelebrieren. Der 79 Jahre alte Kardinal ist stellvertretender Dekan des Kardinalskollegiums. „Ich kann bestätigen, dass ich die Messe am Palmsonntag zelebrieren werde. Ich hoffe natürlich, dass der Papst wieder gesund wird und den Liturgien wie bei anderen Gelegenheiten vorstehen kann, auch wenn ein Kardinal am Altar steht“, erklärte der Argentinier. „Das ganze Volk Gottes wird im Gebet für seine schnelle Genesung mit Papst Franziskus vereint sein“, sagte Sandri.

Außerdem wurde bekannt, dass die Ostermesse von Kardinaldekan Giovanni Battista Re, die Chrisammesse am Morgen des Gründonnerstags mit der Weihe der Öle für Firmung und Krankensalbung von Kardinalvikar Angelo De Donatis und die Nachmittagsmesse „In Coena Domini“ mit dem Ritus der Fußwaschung vom Erzpriester des Petersdoms, Kardinal Mauro Gambetti, zelebriert werden. Wer an Karfreitag die Stationen des Kreuzwegs am Kolosseum abschreiten werde, wurde zunächst nicht bekannt.

Mehr zum Thema 1/

Am Freitagmorgen hatte schon Kardinaldekan Battista Re gegenüber der Nachrichtenagentur Adnkronos durchblicken lassen, dass der Papst nach seiner Entlassung aus der Klinik bei den wichtigen Gottesdiensten der Karwoche und an Ostern dabei sein werde. Der Papst könne den Messen sogar vorstehen, auch wenn er voraussichtlich nur neben dem Altar sitzen werde.