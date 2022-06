Russlands Angriffskrieg : Papst sieht sich nicht als Putin-Versteher – gibt NATO aber Mitschuld

Papst Franziskus hat am Mittwoch zum Abschluss der Generalaudienz im Vatikan dazu aufgerufen, weiter für die notleidenden Menschen in der Ukraine zu beten. „Vergessen wir bitte nicht das geplagte Volk der Ukraine, das immer noch den Krieg erleiden muss. Gewöhnen wir uns nicht daran – als ob der Krieg etwas Fernes sei. In unseren Gebeten muss immer dieses Volk gegenwärtig sein, das so sehr leidet, das ein wahres Martyrium erleidet“, sagte der Papst.

Am Dienstag war in mehreren Sprachen ein Interview veröffentlicht worden, das Franziskus am 19. Mai im Vatikan mit den Chefredakteuren jesuitischer Zeitschriften aus verschiedenen europäischen Staaten geführt hatte. Der Papst gehört selbst dem Jesuitenorden an und hat es sich zur Gewohnheit gemacht, bei allen Auslandsbesuchen die örtlichen Vertreter des Ordens zu einem privaten Treffen zu empfangen. In dem Gespräch, das in deutscher Fassung von der Zeitschrift „Stimmen der Zeit“ veröffentlicht wurde, bekräftigte der Papst seinen Vorwurf an den Westen und zumal an die NATO, den russischen Überfall auf die Ukraine mitverursacht oder jedenfalls nicht verhindert zu haben.

Der Papst berichtet in dem Interview von einem Treffen „mit einem Staatschef, der sehr wenig spricht, aber sehr weise“ sei. Dieser Staatschef habe sich „sehr besorgt über die Entwicklung der NATO“ gezeigt und dies wie folgt begründet: „Sie bellen vor den Toren Russlands und sie verstehen nicht, dass die Russen imperial sind und keiner fremden Macht erlauben, sich ihnen zu nähern. Die Situation könnte zu einem Krieg führen.“ Dieses Staatsoberhaupt habe „die Vorzeichen dessen erkannt, was sich dann ereignen sollte“, berichtet der Papst von dem Treffen mit dem ungenannten Staatschef, das „ein paar Monate vor Kriegsbeginn“ stattgefunden habe.

Vier Monate vor Kriegsbeginn, am 30. Oktober 2021, war der Papst mit dem indischen Regierungschef Narendra Modi zusammengekommen und hatte mit ihm eine Stunde lang ein vertrauliches Gespräch geführt. Am 16. Dezember hatte der Papst den italienischen Staatspräsidenten Sergio Mattarella in Audienz empfangen und mit ihm unter anderem über „internationale Angelegenheiten“ gesprochen, wie der Vatikan anschließend mitteilte.

„Für mich ist heute der Dritte Weltkrieg ausgebrochen“

Mit Blick auf den Krieg in der Ukraine warnt der Papst in dem Gespräch davor, wie in dem Märchen von Rotkäppchen und dem bösen Wolf „auf abstrakte Weise“ und „metaphysisch zwischen Guten und Bösen“ zu unterscheiden. Wenn man nur auf „die Brutalität und Grausamkeit“ blicke, mit der dieser Krieg von den Russen und deren Söldnern geführt werde, dann bestehe die Gefahr, „dass wir nicht das ganze Drama sehen, das sich hinter diesem Krieg abspielt, der vielleicht in gewisser Weise entweder provoziert oder nicht verhindert wurde“. Er wehre sich gegen den Vorwurf, für den russischen Präsidenten Wladimir Putin Partei zu ergreifen, sagt der Papst und fährt fort: „Ich bin einfach dagegen, die Komplexität auf die Unterscheidung zwischen Guten und Bösen zu reduzieren, ohne über die Wurzeln und Interessen nachzudenken, die sehr komplex sind.“

Zudem erinnert Franziskus in dem Gespräch an die zahlreichen weiteren Kriege, die in „weit entfernten Ländern“ geführt würden, etwa im Norden Nigerias oder in Nordkongo sowie in Myanmar, wo die muslimischen Rohingya verfolgt und vertrieben werden. „Die Welt befindet sich im Krieg. Für mich ist heute der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Und das ist etwas, das uns zu denken geben sollte. Was ist mit der Menschheit geschehen, die in einem Jahrhundert drei Weltkriege erlebt hat?“

Weiter berichtet der Papst in dem Interview mit den jesuitischen Zeitschriften von dem Gespräch, das er über eine Videoschalte vom Vatikan aus mit dem russisch-orthodoxen Patriarchen Kirill geführt habe. Der Patriarch, der als geistlich-metaphysischer Stichwortgeber des russischen Präsidenten gilt, habe ihm zunächst eine Erklärung mit den Gründen zur Rechtfertigung des Krieges verlesen. Daraufhin habe er Kirill gesagt: „Bruder, wir sind keine Staatskleriker, wir sind Hirten des Volkes“. Er habe sich am 14. Juni in Jerusalem mit Kirill treffen wollen, „um über unsere Angelegenheiten zu sprechen“, berichtet Franziskus. „Aber wegen des Krieges haben wir im gegenseitigen Einvernehmen beschlossen, das Treffen auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben, damit unser Dialog nicht missverstanden wird.“ Er hoffe nun auf ein Treffen mit Kirill im September in Kasachstan, sagte der Papst.

Wegen anhaltender Schmerzen im rechten Knie, die ihn seit Wochen zur Nutzung eines Rollstuhls zwingen, hat der Papst zuletzt mehrere geplante Reisen verschieben müssen. Das Treffen mit Kirill in Jerusalem hätte im Anschluss an den kurzfristig abgesagten Besuch im Libanon am 12. und 13. Juni stattfinden sollen. Auch die Reise in die Demokratische Republik Kongo und in den Südsudan Anfang Juli hat der Vatikan unter Berufung auf die Empfehlung der Ärzte des Papstes verschieben müssen. Für Ende Juli ist eine weitere die Reise des Papstes nach Kanada geplant. Am 14. und 15. September will Franziskus in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan (früher Astana) am siebten Kongress des Weltreligionen teilnehmen und dabei mit Kirill zusammenkommen. Das erste und bisher einzige Treffen von Papst Franziskus und Patriarch Kirill hatte im Juni 2012 auf dem Flughafen von Havanna stattgefunden.