Papst zu Gast in Rai-Talkshow : Franziskus bleibt blass

Zugegeben, das ist gewöhnungsbedürftig bei einer politischen Talkshow: Nach der Werbung für Parfüm und Tierfutter, für Männershampoo und Feinwaschmittel, für Überraschungseier aus Schokolade und Autos mit Hybridantrieb kommt – der Papst. So geschehen am Sonntagabend bei „Che Tempo che fa“ (etwa: Wie das Wetter so spielt) auf Rai 3. Gastgeber des aktuellen Wochentalks, der harte Politik mit softer Unterhaltung verbindet, der oft mehr als drei und manchmal bis zu vier Stunden dauert, ist seit 2003 Fabio Fazio.

Fazio, 57 Jahre alt und zugleich alterslos, ist ein Ausbund an Höflichkeit und Freundlichkeit. Diese Eigenschaften scheinen ihm angeboren und nicht fürs Fernsehen antrainiert zu sein. Passend zum Format der Sendung, bei der es nur ganz selten kontrovers und eigentlich niemals rabiat zugeht, ist das Aquarium, hinter welchem der Moderator Platz nimmt, um mit leicht geneigtem Kopf seine Gäste zu befragen. Die sind entweder im Mailänder Studio live dabei oder werden auf einer großen Videowand zugeschaltet. In Zeiten der Pandemie gab es zuletzt immer weniger Live-Gäste und immer mehr zugeschaltete.

Ein Scoop für die Rai

Der „ospite speciale“, der besondere Gast bei „Che tempo che fa“ an diesem Sonntagabend war Papst Franziskus. Das war für Fazio und sein Team bei Rai natürlich ein Scoop, der schon Tage vor der Ausstrahlung der Sendung auf allen Kanälen des öffentlich-rechtlichen Senders Rai gebührend angekündigt und gefeiert worden war. Auch im ersten Teil der Sendung, in welcher es um die politischen Ereignisse der zurückliegenden Woche ging, erwiesen alle Gäste dem Gastgeber nochmals die Reverenz und lobten ihn vorab für die „historische Leistung“, den Papst für ein Interview gewonnen zu haben.

Dass Franziskus nicht nach Mailand ins Studio kommen, sondern sich zuschalten lassen würde, musste jeder wissen, der die Gepflogenheiten und die Medienarbeit des Vatikans auch nur aus großer Ferne verfolgt. Ganz ohne Beispiel war der Auftritt von Franziskus im Live-Fernsehen freilich nicht. Schon im Oktober 1998 hatte sich Johannes Paul II. am Telefon in einer Sendung des Star-Moderators Bruno Vespa befragen lassen.

Franziskus saß bei dem Interview einsam auf einem Stuhl im Apostolischen Palast im Vatikan, er wurde von mindestens zwei Kameras aus unterschiedlicher Perspektive gefilmt. Das Interview wurde von Fazio aus dem Studio live geführt, es war nicht vorher aufgezeichnet worden. Schon im Januar 2021 hatte die private Konkurrenz von TG 5, die zu Silvio Berlusconis Senderfamilie Mediaset gehört, ein ausführliches Interview mit Papst Franziskus ausgestrahlt. Das war für den öffentlich-rechtlichen Sender Rai eine gewisse Demütigung gewesen, und Fazios Interview vom Sonntagabend dürfte der Rai-Führung ein wenig Genugtuung verschafft haben.

Es ist Franziskus allein, der über solche Medienauftritte entscheidet. Weder die Medienabteilung des Vatikans noch irgendwelche Berater oder Sekretäre können dem Papst da hineinreden. Franziskus weiß recht gut, wie gut es die meisten Medienleute mit ihm meinen. Und er weiß, dass er selbst sein bester Medienmanager ist.

Viele Antworten gerieten zerfasert

Fazios allgemeine Freundlichkeit gegenüber seinen Talk-Gästen wurde bei der Befragung des Papstes zur Unterwürfigkeit. Das mag anders gar nicht möglich sein, wenn man als Katholik im Berufsstand des Journalisten seinen „Heiligen Vater“ befragt. Schon die Eingangsfrage Fazios, wie es Franziskus denn gelinge, „für uns alle da zu sein“, wie er mit „dieser Last“ umgehe, war eine klassische „softball question“. Der Papst antwortete ordnungsgemäß, dass er es leicht habe im Vergleich zu all jenen italienischen Familien, die bei steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen nicht wüssten, wie sie bis zum Monatsende durchkommen sollen.

Auch die anschließenden Fragen Fazios zur Migrations- und zur Klimakrise, zum Ursprung des Bösen in der Welt oder zur sozialen Ungleichheit waren stets sympathetisch gestellt – nach Art eines Musterschülers, der vom Lehrer nicht eigentlich etwas wissen, sondern diesen vielmehr mit seinem Lernfleiß beeindrucken will.

Weil die freie Rede ohnedies nicht die Stärke von Papst Franziskus ist, gerieten viele Antworten recht zerfasert, waren bald zu grundsätzlich und dann wieder zu oberflächlich. Dass Franziskus den „kriminellen Umgang“ der Europäer mit den Bootsmigranten im Mittelmeer und allgemein die „Psychologie der Indifferenz“ anprangert, dürfte niemanden überrascht haben.

Selbst bei „persönlichen“ Fragen – nach musikalischen Vorlieben (Antwort: vor allem Klassik, aber auch Tango), welchen Beruf er sich als Kind habe vorstellen können (Antwort: Fleischer, wegen des guten Einkommens), ob der Papst Freunde habe (Antwort: wenige, aber echte) und ob er manchmal einsam sei (Antwort blieb aus) – ließ sich Franziskus nicht wirklich aus der Reserve locken.

Stehende Ovationen

Auch die Antwort auf die Schlüsselfrage, welche Kirche sich der Papst für die Zukunft wünsche, blieb ihm Ungefähren. Der Klerikalismus müsse überwunden werden, sagte Franziskus, ohne die gelebte Spiritualität des Glaubens verkomme die Kirche zu einem rigiden Gefäß ohne Inhalt, statt sich „auf eine Pilgerreise“ zu begeben.

Am Ende des rund halbstündigen Interviews gab es stehende Ovationen des Saalpublikums in Mailand. Moderator Fazio sagte, es sei ihm, seinen anderen Gästen und dem Publikum eine Ehre gewesen, dass der Papst „in unser Boot gestiegen“ sei. Für ihn als Journalisten und als Person sei das Gespräch eines der wichtigsten in seiner Laufbahn gewesen. „Che emozione“, sagte Fazios Assistentin Filippa Lagerbäck. Und kündigte sodann die nächste Gruppe von Talk-Gästen an.