Papst Franziskus hat am Sonntagabend auf dem Heimflug von Lissabon nach Rom seine übliche „fliegende Pressekonferenz“ abgehalten. Sie dauerte rund 25 Minuten. Der Papst nutzte die Gelegenheit, seine in Lissabon bei mehreren Anlässen hervorgehobene Botschaft, wonach die Weltkirche „offen für alle“ sein müsse, abermals zu bekräftigen. So wichtig war ihm beim Besuch des 37. Weltjugendtages von Mittwoch bis Sonntag diese Botschaft gewesen, dass er seine Zuhörer bei mehreren Anlässen das (spanische und gleichermaßen portugiesische) Wort „todos“ (alle) dreimal nachsprechen ließ – in einer Art trinitarischem Bekenntnis zur Inklusion.

Auf die Frage einer mitreisenden Journalistin, wie dieses Konzept der „Offenen Kirche für alle“ mit dem Umstand in Einklang gebracht werden könne, dass der Zugang zu den Sakramenten in der Weltkirche gerade nicht allen offenstehe – Frauen nicht zum Priestersakrament, homosexuellen Paaren nicht zum Ehesakrament, wiederverheirateten Geschiedenen in der Regel nicht zum Kommunionssakrament –, erwiderte der Papst, man müsse diese Frage aus „zwei verschiedenen Blickwinkeln“ beantworten. Einerseits sei der Zugang zur Kirche grundsätzlich „offen für alle“. Andererseits würden spezifische „Gesetzgebungen das Leben innerhalb der Kirche regeln“. Wer sozusagen barrierefrei in die Kirche gelangt sei, unterliege sodann dieser Gesetzgebung. „Das bedeutet nicht, dass die Kirche geschlossen ist“, fuhr der Papst fort. Die Kirche sei auf der einen Seite bedingungslos liebende Mutter, die jeden Gläubigen auf seinem eigenen Weg in der Kirche begleite. Auf der anderen Seite müsse die Kirche als Institution die „Herde voranbringen“.