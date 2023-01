Abschied von Benedikt XVI. : Mehr als 70.000 Gäste zum Requiem erwartet

Aktualisiert am

Ein Foto des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. in der Pfarrkirche San Tommaso Da Villanova. Hier gab er seinen letzten öffentlichen Segen als Papst.

Papst Franziskus hat bei der Generalaudienz am Mittwoch – der ersten im neuen Jahr – seinen Amtsvorgänger Benedikt XVI. als „großen Lehrmeister der Glaubensunterweisung“ gewürdigt. „Sein scharfes und feinfühliges Denken war nicht selbstbezogen, sondern kirchlich, weil er uns immer zur Begegnung mit Jesus führen wollte“, sagte Franziskus im Vatikan.

Der gekreuzigte und auferstandene Jesus sei stets das Ziel gewesen, „zu dem uns Papst Benedikt führte, indem er uns an die Hand nahm. Möge er uns helfen, in Christus die Freude des Glaubens und die Hoffnung des Lebens wiederzuentdecken“, so der Papst.

„Wer glaubt, ist nie allein“

Dem Gruß an die deutschen Pilger in der Audienzhalle fügte Franziskus hinzu: „Mit den Worten unseres lieben Verstorbenen möchte ich euch zurufen: ,Wer glaubt, ist nie allein!‘ Wer Gott zum Vater hat, hat viele Brüder und Schwestern. In diesen Tagen erleben wir in besonderer Weise, wie umfassend diese Weggemeinschaft des Glaubens ist und dass sie auch mit dem Tod nicht endet.“

Unterdessen konnten Pilger und Besucher am Mittwoch den dritten und letzten Tag dem verstorbenen emeritierten Papst die letzte Ehre erweisen. Bis zum Dienstagabend zählte die Gendarmerie der Vatikanstadt etwa 135.000 Personen, die am Leichnam Benedikts, der am Montagmorgen vor dem Hauptaltar im Petersdom aufgebahrt worden war, vorbeidefilierten.

Das waren deutlich mehr als die zunächst für die gesamte dreitägige Aufbahrung geschätzte Zahl von 100.000 Personen. Bis zur Schließung des Petersdoms am Mittwochabend um 19 Uhr wurde mit bis zu 200.000 Personen gerechnet.

Zum Requiem am Donnerstagmorgen werden mindestens 70.000 Trauergäste erwartet. Wie das Presseamt des Vatikans mitteilte, entsprechen Liturgie und Zeremonie für die Beisetzung von Benedikt XVI. im Wesentlichen jenen für die Beerdigung eines amtierenden Papstes. Nur in wenigen Elementen werde es Abweichungen von vergangenen Papstbegräbnissen geben.

Kardinal Giovanni Battista Re zelebriert das Requiem

Das Requiem für Benedikt XVI. wird von Papst Franziskus geleitet, aber nicht vom amtierenden Papst selbst zelebriert, weil Franziskus wegen seiner chronischen Kniebeschwerden nur wenige Meter mit einer Gehhilfe zurücklegen und nur kurze Zeit stehen kann. Zelebrant des Requiems ist stattdessen der italienische Kardinal Giovanni Battista Re, seit 2020 Dekan des Kardinalskollegiums.

Offizielle Delegationen aus Deutschland und Italien sowie ökumenische Delegationen werden auf dem Petersplatz an der Trauerfeier teilnehmen. Viele weitere Staatsoberhäupter und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft haben ihr Kommen angekündigt. Mehr als 400 Bischöfe und 4000 Priester werden konzelebrieren, gut 600 Journalisten aus aller Welt haben sich für die Trauerfeier akkreditiert.

Am Ende der Totenmesse werden die sterblichen Überreste Benedikts XVI. in die Krypta unter dem Petersdom übergeführt. Während das Requiem von der Trauergemeinde auf dem Petersplatz sowie in aller Welt im Fernsehen und im Radio verfolgt werden kann, erfolgt die Grablegung in der Krypta unter Ausschluss der Öffentlichkeit.