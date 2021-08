„Ein Akt der Liebe“ : Franziskus gegen die Impfskeptiker

Papst Franziskus sowie sechs Erzbischöfe und Kardinäle aus Nord-, Mittel- und Südamerika werben mit einem dreiminütigen Video für die globale Impfkampagne gegen das Coronavirus. Gedreht hat den Clip die gemeinnützige Organisation Ad Council aus New York, die seit rund acht Jahrzehnten in aller Welt Werbekampagnen für gemeinnützige Organisationen plant und produziert. Neben den einschlägigen Kanälen des Internets verbreitet auch „Vatican News“, die Medienseite des Heiligen Stuhls, das Video. Zu Beginn und am Ende des Videos spricht der Papst in seiner spanischen Muttersprache. Außer Claudio Hummes, dem ehemaligen Erzbischof von São Paolo, der auf Portugiesisch für die Impfung als Akt der Nächstenliebe wirbt, sprechen auch die anderen Kirchenmänner Spanisch – der Vorsitzende der Bischofskonferenz der Vereinigten Staaten und Erzbischof von Los Angeles, José Gomez, eingeschlossen. Das Video ist vollständig Englisch untertitelt.

„Mit Gottes Hilfe und dank der Arbeit vieler haben wir heute Impfstoffe, um uns vor Covid-19 zu schützen“, sagt der Papst eingangs. Dieser Umstand nähre die Hoffnung auf ein Ende der Pandemie, sofern die Impfstoffe auch wirklich allen und überall auf der Welt zur Verfügung stünden und dazu alle Menschen an einem Strang zögen. Sich mit den von den zuständigen Behörden zugelassenen Vakzinen impfen zu lassen sei „ein Akt der Liebe“ – der Liebe zu sich selbst, aber vor allem der Liebe zum Nächsten, argumentiert der Papst. Für den Einzelnen möge die Impfung ein einfacher Akt, ein kleiner Schritt sein, doch in der Summe könnten die kleinen Schritte der Einzelnen zu einer besseren Zukunft für alle führen.

Das Video richtet sich in erster Linie an Latinos in den Vereinigten Staaten sowie an die Menschen in Mittelamerika, der Karibik und Lateinamerika. Nach Angaben der Behörden sind in den Vereinigten Staaten 72,3 Prozent der Bevölkerung über 18 Jahre mit mindestens einer Dosis geimpft, bei den Latinos sind es nur rund 67 Prozent. In Mittel- und Südamerika kommt die Impfkampagne nur schleppend voran, weil es wenig Impfstoff und eine verbreitete Skepsis gegenüber dem Impfen gibt.

Nach Angaben der Vatikanbehörde für ganzheitliche Entwicklung sind in El Salvador erst 30 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, in Honduras nur fünf Prozent. Papst Franziskus hat von Beginn an den strengen Lockdown der italienischen Regierung im Kampf gegen die Pandemie seit März 2020 begrüßt und die Maßnahmen für den Vatikan übernommen. Der Vatikan hat alle Einwohner und Angestellten eindringlich aufgefordert, sich impfen zu lassen. Kritiker warfen ihm eine Impfpflicht vor. Neben den Angehörigen der Angestellten wurden vom Vatikan auch Hunderte Obdachlose, die in der Nähe des Petersplatzes leben, sowie zahlreiche Migranten in kirchlichen Aufnahmezentren geimpft. Wer unter den angestellten Laien im Vatikan ohne triftigen Grund die Impfung verweigert, dem droht die Entlassung. Der Papst selbst hat am 13. Januar seine erste Impfdosis erhalten, die zweite am 3. Februar. Mit einer geimpften Delegation nahm Franziskus mit dem historischen Besuch im Irak von Anfang März seine Reisetätigkeit wieder auf, die er wegen der Pandemie fast anderthalb Jahre lang hatte unterbrechen müssen.