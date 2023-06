Kardinal Zuppi will mit der ukrainischen Führung über Möglichkeiten für „einen gerechten Frieden“ sprechen. Russlands Präsident Putin hingegen will den Vermittler vorerst nicht treffen.

Kardinal Matteo Zuppi, Sondergesandter von Papst Franziskus für den Krieg in der Ukraine, wurde am Montag zu zweitägigen Friedensgesprächen in Kiew erwartet. Einzelheiten über den Ablauf des Besuchs und über die Gesprächspartner Zuppis wurden aus Sicherheitsgründen nicht mitgeteilt.

Matthias Rüb

Nach Angaben des Presseamtes des Heiligen Stuhls werde Zuppi zunächst „der ukrainischen Führung gründlich zuhören, welche Möglichkeiten es gibt, einen gerechten Frieden zu erreichen“. Zudem wolle der Vatikan „Gesten der Menschlichkeit“ unterstützen, die zum Abbau der Spannungen beitragen könnten. Über eine mögliche Reise Zuppis nach Moskau wurde vorerst nichts mitgeteilt.

Papst Franziskus hatte Zuppi, der Erzbischof von Bologna und seit Mai 2022 zudem Vorsitzender der Italienischen Bischofskonferenz ist, Mitte Mai zu seinem persönlichen Vermittler für den Krieg in der Ukraine ernannt. Zuppi wird nach Angaben des Vatikans vorerst der einzige Gesprächspartner für die Führung der Ukraine und Russlands sein.

Kreml: „Keine Pläne für ein Treffen“ mit Zuppi

Zunächst hatte es aus dem Vatikan geheißen, neben Zuppi werde auch der Präfekt des Dikasteriums für die orientalischen Kirchen, Kurienerzbischof Claudio Gugerotti, an der Vermittlungsmission teilnehmen. Gugerotti, der fließend Russisch spricht, war viele Jahre als Nuntius in ehemaligen Sowjetrepu­bliken tätig, wie in Armenien, Aserbaidschan und Georgien. Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin stellte wenige Tage vor dem Beginn der Vermittlungsmission klar, dass Zuppis Besuche in Kiew und Moskau noch nicht als Beginn von Friedensvermittlungen, sondern als erste Sondierungsbemühungen gesehen werden müssten.

Aus dem Kreml hieß es am Montagnachmittag, bisher habe der russische Präsident Wladimir Putin vorerst „keine Pläne für ein Treffen“ mit Zuppi. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss aber nicht grundsätzlich aus, dass Zuppi im Kreml empfangen werden könnte. Außenminister Sergej Lawrow hatte vergangene Woche Zustimmung Moskaus zur Mission des Vatikans sowie die Bereitschaft des Kremls zu einem Empfang Zuppis in Moskau signalisiert.

Zuppi, der als enger Vertrauter von Papst Franziskus gilt, verfügt über viel Erfahrung als Vermittler zwischen Kriegsparteien. Unter anderem konnte Zuppi zusammen mit Andrea Riccardi, dem Gründungsvorsitzenden der katholischen Laiengemeinschaft Sant’Egidio, in den Jahren 1990 bis 1992 ein Friedensabkommen zur Beendigung des Bürgerkriegs in Mosambik aushandeln.