Der Gesundheitszustand von Papst Franziskus hat sich offenbar kurzfristig stark verschlechtert. Am Mittwoch wurde er in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht. Dort soll der 86-Jährige noch heute am Darm operiert werden.

Papst Franziskus muss sich einer weiteren Darmoperation unterziehen. Wie das Presseamt des Vatikans am Mittwochvormittag mitteilte, wurde das 86 Jahre alte Kirchenoberhaupt nach der Generalaudienz in die Gemelli-Klinik in Rom gebracht, wo der Papst am frühen Nachmittag unter Vollnarkose am Darm operiert werden soll.

Laut Vatikan ist eine Öffnung der Bauchdecke mit einem Eingriff am Darm und dem Einsatz einer Prothese vorgesehen. Die Operation sei „in den vergangenen Tagen“ vom Ärzteteam des Papstes abgestimmt worden. Sie sei notwendig geworden, weil der Papst wiederkehrende, schmerzhafte und sich verschlimmernde Symptome eines Darmverschlusses erlitten habe. Ursache sei eine eingeklemmte Narben-Hernie. Der Eingriff mache einen mehrtägigen Klinikaufenthalt erforderlich, hieß es.

Bei der Generalaudienz heute morgen auf dem Petersplatz hatte noch nichts auf einen neuerlichen Klinikaufenthalt von Franziskus hingedeutet. Im Papamobil ließ sich der Papst bei Sonnenschein und angenehmen Temperaturen über den Petersplatz fahren. Er winkte den Gläubigen zu, ließ sich von seinen Leibwächtern Säuglinge und Kleinkinder reichen, denen er sodann das Köpfchen oder die Ärmchen tätschelte. Auch beim Verlesen der Katechese schien der Papst bei guter Gesundheit.

„Der Papst braucht unsere Gebete“, schrieb Vatican News, das offizielle Nachrichtenportal des Vatikans. Man verfolge die Entwicklungen „mit Zuneigung, mit unseren Gebeten“, sagte Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin, die Nummer zwei im Vatikan nach dem Vatikan. Er hoffe, dass es dem Papst schnell besser gehe.

Carsten J. Krones, Vorstandsmitglied des Berufsverbands der Deutschen Chirurgie (BDC), sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass es sich bei der vom Vatikan geschilderten Operation um ein „Standardverfahren bei Narbenbrüchen“ handele. „Erkrankung und Eingriff sind für einen betagten Herrn sicher ernst und je nach Anatomie auch anspruchsvoll, aber nicht akut lebensbedrohend“, sagte er, allerdings kenne er das sonstige Erkrankungsprofil bei Franziskus nicht.

Der Gesundheitszustand des Papstes hatte sich in den vergangenen zwei Jahren deutlich verschlechtert. 2021 war der Papst am Darm operiert worden. Anfang dieses Jahres hatte er in einem Interview erwähnt, dass seine Darmerkrankung, eine schmerzhafte Divertikulitis, zurückgekehrt sei. Ende März musste Franziskus zudem wegen einer Lungenentzündung klinisch behandelt werden.

Voruntersuchungen bereits am Dienstagmorgen

Schon am Dienstagmorgen hatte sich Franziskus in die Gemelli-Klinik begeben, für „einige klinische Untersuchungen“, wie Vatikansprecher Matteo Bruni mitgeteilt hatte. Offenbar waren am Dienstag Voruntersuchungen für den geplanten Eingriff vorgenommen worden. Einer von den Ärzten empfohlenen Knieoperation hat sich der Papst bisher widersetzt, weil er die Vollnarkose bei der Darmoperation von 2021 schlecht vertragen hatte.

Die Operation wurde offenbar kurzfristig angesetzt. Denn für Samstag war auf dem Petersplatz und zeitgleich auf acht weiteren Plätzen in anderen Ländern ein internationales Treffen mit dem Papst und etwa 30 Nobelpreisträgern sowie mehreren Tausend Jugendlichen zum Thema Frieden und Geschwisterlichkeit geplant. Dabei sollte Franziskus ein Friedensappell der Nobelpreisträger überreicht werden. Offiziell abgesagt hat der Vatikan diesen Termin bisher jedoch nicht.