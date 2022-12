Papst Franziskus : Für Papstrücktritte gibt es keine Regeln

Ein Papst, der für den Fall seiner Amtsunfähigkeit Vorsorge trifft, ist nichts Neues. Aber kein Oberhaupt der katholischen Kirche vor Franziskus hat je öffentlich gemacht, dass er für diesen Fall eine Rücktrittserklärung vorbereitet hat. In der Sache schwerer wog allerdings eine andere Neuigkeit, die der Papst in demselben am Sonntag veröffentlichten Interview mit der spanischen Zeitung ABC kundtat, die jedoch im Gegensatz zu seiner Rücktrittserklärung kaum Beachtung fand: Franziskus verzichtet darauf, Normen für Papstrücktritte und emeritierte Päpste zu erlassen.

So bleibt es auch künftig allein dem Papst überlassen, unter welchen Umständen er auf sein Amt verzichten will – oder auch nicht. Auch seinen Status nach dem Rücktritt kann er nach eigenem Gutdünken einstweilen selbst definieren. Auf die Frage: „Werden Sie genau definierte Regeln für das Amt eines emeritierten Papstes hinterlassen?“, antwortete Franziskus: „Damit habe ich mich nicht befasst. Es kam mir nicht in den Sinn. Wahrscheinlich will der Heilige Geist nicht, dass ich mich mit solchen Dingen beschäftige.“