Wegen einer Darmkrankheit : Papst Franziskus für geplante Operation im Krankenhaus

Papst Franziskus ist für eine geplante Darm-Operation in einem Krankenhaus in Rom aufgenommen worden. Wie der Heilige Stuhl am Sonntagnachmittag weiter mitteilte, befindet sich das Oberhaupt der katholischen Kirche in der Poliklinik Agostino Gemelli. Demnach handelt es sich um einen Eingriff am Dickdarm. Die Ärzte wollten den Eingriff noch am Sonntag vornehmen.

Franziskus hat nach Vatikan-Angaben eine Darmkrankheit. Durch diese bilden sich Ausstülpungen in der Darmwand, die sich entzünden können. Ärzte sprechen in diesem Fall von einer Divertikulitis. Sie bereitet den Patienten mitunter Schmerzen oder kann Fieber verursachen. Es ist eine Krankheit, die häufig bei älteren Menschen auftritt. Papst Franziskus ist 84 Jahre alt.

Der Vatikan gab an, nach der Behandlung weitere Informationen zu veröffentlichen. Das Krankenhaus, in dem der Pontifex operiert wird, gehört zur medizinischen und chirurgischen Fakultät der Katholischen Universität vom Heiligen Herzen in Rom. Wie das Medienportal „Vatican News“ berichtete, wurden dort schon in der Vergangenheit wiederholt Päpste behandelt. Laut der Mitteilung wird der Papst vom Leiter der Abteilung für Bauchchirurgie Sergio Alfieri behandelt. Ein Sprecher der Klinik wollte auf Anfrage keine ergänzenden Angaben machen.

Am Mittag hatte Franziskus auf dem römischen Petersplatz das übliche Angelusgebet gehalten und dabei für September zwei Reisen nach Ungarn und in die Slowakei angekündigt.