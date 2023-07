Papst Franziskus macht keinen Urlaub. Die Sommerresidenz in Castel Gandolfo, wohin die Päpste seit dem 17. Jahrhundert vor der Hitze Roms zu fliehen pflegten, hat er 2016 als Museum fürs Publikum öffnen lassen. Seine Amtsvorgänger waren häufig in dem Städtchen in den Albaner Bergen. Kurz nach seiner Papstwahl vom März 2013 besuchte Franziskus dort Benedikt XVI., der auch nach seinem Rücktritt gelegentlich Ausflüge in die kühleren Gefilde machte.

In diesem Sommer ist Franziskus besonders beschäftigt. Erstens begleitet er die Vermittlungsmission von Kardinal Matteo Zuppi, seines Emissärs für den Ukrainekrieg, dem er Schreiben an die Präsidenten in Kiew, Moskau und Washington mitgegeben hat und der als vierte Etappe demnächst Peking ansteuern soll.