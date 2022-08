Franziskus’ Pontifikat : Die Kirche bin ich

Seit Langem werden sich an diesem Wochenende wieder einmal Blicke aus der ganzen Welt auf Rom richten – näherhin auf den Petersplatz, auf dem Papst Franziskus am Samstag 20 Männer in das Kardinalskollegium aufnehmen wird. 16 von ihnen sind jünger als 80 Jahre, was bedeutet, dass sie den Kreis jener Kardinäle vergrößern, die dereinst den Nachfolger von Franziskus wählen werden.

Wann es so weit sein wird, steht in den Sternen. Der Jesuit Jorge Mario Bergoglio, der 2013 als erster Lateinamerikaner zum Papst gewählt wurde, wird bald 86 Jahre alt. Im vergangenen Jahr musste er sich einer Darmoperation unterziehen, mittlerweile sitzt er im Rollstuhl.

Noch stärkere körperliche und zunehmend auch geistige Beeinträchtigungen hatten seinen Vorvorgänger Johannes Paul II. hinweg nicht davon abgehalten, sich bis zum Tod an das Amt zu klammern. Dessen Nachfolger Benedikt XVI. wollte es anders machen. Im Spätwinter des Jahres 2013 verzichtete der erste Deutsche auf dem Stuhl des Bischofs von Rom seit 500 Jahren auf das Papstamt. Mittlerweile ist er länger ein selbst ernannter „Papa emeritus“, als dass er Papst gewesen war.

Über den Motiven seines Amtsverzichts liegt bis heute ein dichter Schleier. Gesichert ist nur, dass die Kräfte innerhalb der Kurie, die hinter „Vatileaks“ steckten, nicht davor zurückschreckten, selbst die Intimsphäre Joseph Ratzingers auszuforschen. Was in dem Untersuchungs­bericht dreier Kardinäle stand, den Benedikt damals seinem Nachfolger übergab, ist bis heute eines der bestgehüteten Geheimnisse des Vatikans. Jedenfalls sah sich Franziskus nicht veranlasst, einschneidende personelle Konsequenzen zu ziehen, um mafiös-kuriale Seilschaften zu zerschlagen und männerbündische Strukturen zu schwächen.

Sphinxhafter Habitus

Andere Veränderungen ließen lange auf sich warten. Bis zu diesem Sommer hat sich der Papst Zeit für eine Reform der Kurie gelassen – und das, obwohl er 2013 von vielen Kardinälen in der Hoffnung gewählt worden war, dass er die Allmacht der Kurie beschneiden und das Verhältnis zwischen den Kirchen vor Ort und der römischen Zentrale zugunsten der Ersteren neu austarieren werde.

Ob das Reformdokument „Praedicate Evangelium“ diesen Erwartungen gerecht wird, lässt sich nicht abschätzen. Das liegt vor allem an dem sphinxhaften Habitus des Papstes selbst. Mit raunenden Andeutungen lässt sich ebenso wenig führen wie durch einen aufreizend-spielerischen Umgang mit den Normen des kirchlichen Rechtsbuchs. Recht ist im Zweifel das, was Franziskus und seiner Entourage gerade recht ist. Auf Absichtserklärungen über eine bessere Zusammenarbeit der einzelnen Kurienbehörden oder über die Stärkung der Kompetenzen von Bischofskonferenzen sollte man daher nichts geben. Auch die Definitionsmacht über das Zauberwort „Synodalität“ liegt ausschließlich beim Papst.

Mehr zum Thema 1/

Der Logik dieser Herrschaft entspricht auch der Umstand, dass Franziskus in den mehr als neun Jahren seines Pontifikats es nicht für nötig befunden hat, ein seit Jahrzehnten überfälliges Problem anzugehen: das Prozedere für den Fall der Amtsunfähigkeit oder des Amtsverzichts eines Papstes. Mag sein, dass Franziskus aus Anlass der Kreierung neuer Kardinäle alle Mitglieder des Kollegiums einbestellt hat, um Vorkehrungen für den Fall bekannt zu machen, dass er es Benedikt gleichtäte oder im akuten Krankheitsfall ein Machtvakuum an der Spitze der Kirche drohte.

Doch selbst wenn der Papst die Kardinäle auf diesem Weg auf das nächste Konklave einstimmen wollte: Franziskus hat bislang kein Jota daran geändert, dass ein Papst nichts und niemandem Rechenschaft schuldig ist – den Umgang mit Bischöfen und Kardinälen eingeschlossen, die in der von ihm als „Feldlazarett“ bezeichneten Kirche weniger als Heiler und Tröster unterwegs sind denn als Stümper, Scharlatane oder als Totengräber.

Mit der Meritokratie gebrochen

Eine andere Manifestation des Gerontoklerikalismus ist die Auswahl der neuen Kardinäle. Laien, gar Frauen haben im Kreis der Papstwähler bislang nichts verloren. Sollte Franziskus mit dieser Tradition brechen, würde er Geschichte schreiben. Ob er dies wohl will? Immerhin hat der Argentinier längst mit der klassischen Meritokratie gebrochen, wonach Bischöfe mächtiger oder auch nur traditionsreicher Diözesen vor allem in Europa automatisch die Kardinalswürde erhielten. Frei nach dem Motto „Tonga statt Turin“ entstammen „seine“ Kardinäle vorwiegend der räumlichen Peripherie der Kirche und/oder wirken an Orten, an denen sich die Krisen der Welt wie in einem Brennglas verdichten.

So viel Symbolik ist anrührend, etwa wenn am Samstag der erste „Unberührbare“ aus Indien in das Kardinalskollegium aufgenommen wird. Aber Symbolik kann Subsidia­rität nicht ersetzen, Charisma nicht Kompetenz und Solidarität nicht Solidität.