Kanada : Papst bittet Ureinwohner um Vergebung für erlittenes Unrecht

Er bedauere die Mitwirkung der Kirche an „kultureller Zerstörung“, so Franziskus bei einem Besuch in dem Ort Maskwacis. Dort trifft der Papst Indigenen-Vertreter.

Papst Franziskus am Montag in Kanada in der katholischen Kirche Our Lady of Seven Sorrows. Er trifft dort Mitglieder indigener Gemeinschaften. Bild: dpa

Papst Franziskus hat bei seinem Besuch in Kanada die Ureinwohner des Landes um Vergebung für das erlittene Unrecht gebeten. Er bitte um Vergebung für „das Böse, das so viele Christen indigenen Menschen angetan haben“, sagte der Papst am Montag bei einem Besuch in dem Ort Maskwacis. Das katholische Kirchenoberhaupt bedauerte die Mitwirkung der Kirche an der „kulturellen Zerstörung“ der indigenen Gesellschaften.

Er äußerte Bestürzung über die Art und Weise, „in der viele Mitglieder der Kirche und von religiösen Gemeinschaften, nicht zuletzt durch Gleichgültigkeit, an Projekten der kulturellen Zerstörung und erzwungenen Assimilierung mitwirkten“. Er empfinde Schmerz und Reue, sagte der 85-Jährige.

Der Papst traf in Maskwacis, rund hundert Kilometer südlich von Edmonton, Vertreter der indigenen Bevölkerung, die sich seit langem auf den Besuch des katholischen Kirchenoberhauptes vorbereitet hatten. In Maskwacis befand sich von 1895 bis 1975 das Internat von Ermineskin, eines der größten Internate des Landes.

In Kanada waren seit 1874 rund 150.000 Kinder von Ureinwohnern und gemischten Paaren von ihren Familien und ihrer Kultur getrennt und in kirchliche Heime gesteckt worden, um sie so zur Anpassung an die weiße Mehrheitsgesellschaft zu zwingen. Viele von ihnen wurden dort misshandelt oder sexuell missbraucht, tausende starben an Krankheiten oder Unterernährung.