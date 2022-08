Neue Kardinäle in Rom : Weniger Theologen, mehr Missionare

Auch unter Papst Franziskus wird das Kardinalskollegium „bunter“. Europa verliert zunehmend an Bedeutung. Was heißt das für die Nachfolgerwahl?

Am Samstag im Vatikan: Männer in purpurrot unter sich. Bild: dpa

An diesem Dienstag endet das von Papst Franziskus einberufene außerordentliche Konsistorium mit einer Messe der versammelten Purpurträger aus aller Welt im Petersdom. Dabei wird er eine Ansprache halten. In der dürfte er nicht nur die zweitägigen Beratungen mit den Kardinälen über die neue Kirchenverfassung „Praedicate Evangelium“ zusammenfassen, sondern auch auf das ordentliche Konsistorium vom letzten Samstag zurückblicken, bei der er zwanzig neue Kardinäle „kreiert“ hat. Am Sonntag unternahm er eine Tagesreise nach L’Aquila in den Abruzzen.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Normalerweise ruht im August das Geschäftsleben in der italienischen Hauptstadt, auch im Vatikan. Da Franziskus selbst keinen Urlaub macht, nimmt er auch auf anderer Leute Feriengewohnheiten keine Rücksicht – und bestückte das letzte Wochenende und die letzte Arbeitswoche im August reichlich mit Terminen.