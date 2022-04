Krieg gegen die Ukraine : Kann der Papst zwischen Moskau und Kiew vermitteln?

Wenn es nach Wolodymyr Selenskyj ginge, dann sollte Papst Franziskus im Ukrainekrieg vermitteln. „Wir würden eine Vermittler-Rolle des Heiligen Stuhls schätzen, um das menschliche Leid zu beenden“, schrieb Selenskyj nach einem Telefonat mit dem Papst am 22. März auf Twitter. Seit Kriegsbeginn hat der Vatikan schon mehrmals signalisiert, dass er dafür zur Verfügung stehe.

In einem am Montag veröffentlichten Interview mit der Zeitung „Corriere della Sera“ sagte Franziskus, dass Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin und der vatikanische „Außenminister“, Kurienerzbischof Paul Gallagher, „alles tun, was getan werden kann“, um ein Ende der Feindseligkeiten und einen Frieden zu erreichen. Was die beiden konkret unternähmen, könne er „aus Gründen der Vorsicht und der Vertraulichkeit“ nicht mitteilen, sagte der Papst.