Franziskus in Bahrain : Papst mahnt Achtung der Menschenrechte an

In der Kirche zum Heiligen Herz in der Altstadt von Manama treffen Pater Xavier Marian D’Souza und seine Mitarbeiter die letzten Vorbereitungen. Kabel werden verlegt, Lautsprecher aufgebaut. Zum Abschluss seines viertägigen Besuchs im Königtum Bahrain wird Franziskus am Sonntagmorgen die „Mutterkirche“ der Christen am Golf besuchen und dort mit Bischöfen und Priestern, Ordensleuten und Diakonen das Angelus-Gebet zele­brieren.

Geweiht wurde das Gotteshaus an Heiligabend 1939, ein Jahr zuvor war die ­Kirchengemeinde gegründet worden. Damals war Bahrain britisches Protektorat, im Gefolge der Ölförderung kamen überwiegend arabische Christen auf den Archipel im Golf. Heute leben nach Angaben des Vatikans rund 80.000 Katholiken in Bahrain, die meisten sind Arbeitskräfte von den Philippinen und vom indischen Subkontinent. Anders als die vielleicht tausend „autochthonen“ arabischen Christen besitzen sie nicht die bahrainische Staatsangehörigkeit.Sie sind „Gastarbeiter“, Bahrainer auf Zeit – wie mehr als die Hälfte der insgesamt rund 1,5 Millionen Einwohner des Königtums.

Umso wichtiger ist für sie der Zusammenhalt im Glauben, sind für sie die Gottesdienste auf Englisch, Französisch und Spanisch, auf Arabisch und Tamil, Urdu und Bengali. Die meisten Messen werden freitags zelebriert, am Feiertag der muslimischen Mehrheitsbevölkerung. An diesem Wochenende bleibt die Kirche geschlossen. Dafür gibt es am Samstag eine Freiluftmesse mit Franziskus im Nationalstadion von Manama, bis zu 28.000 Gläubige werden erwartet.

Im Straßenbild von Manama ist vom ersten Papstbesuch wenig zu spüren

Für die Gläubigen seiner überaus bunten Gemeinde sei der Papstbesuch „ein Traum, der wahr wird“, sagt Pater D’Souza, Kapuzinermönch wie viele Priester und Bischöfe, die auf der Arabischen Halbinsel die katholischen Gemeinden betreuen. Für die Gläubigen wie für ihn selbst sei der Besuch des Papstes die seltene Gelegenheit, „in der Gegenwart des Heiligen Vaters in unserem Glauben gestärkt zu werden“, sagt der Pater, der seit fünf Jahren in Manama tätig ist.

Damit das mutmaßlich einmalige Erlebnis in guter Erinnerung bleibt, gibt es einen Verkaufsstand für T-Shirts, Kaffeetassen und Trinkflaschen mit entsprechendem Aufdruck. Vor der Kirche flattern die rot-weißen Flaggen Bahrains und die gelb-weißen Fahnen des Heiligen Stuhls im heißen Wind. Sonst ist im Stadtbild Manamas wenig vom ersten Besuch eines Papstes in Bahrain zu spüren – weder in den engen Gassen der Altstadt von Manama noch zwischen den Glasfassaden der Wolkenkratzer. Auf digitalen Werbetafeln mit Wechselanzeigen muss der lächelnde Franziskus mit den heruntergesetzten Waren einer Drogeriekette konkurrieren.

Auch bei seiner 39. Auslandsreise spielt für Franziskus die Nähe zu seiner über alle Erdteile zerstreuten Herde eine elementare Rolle. Neben der Kirche zum Heiligen Herzen wird Franziskus in Bahrain am Samstag die 1948 gegründete Herz-Jesu-Schule in Manama besuchen und am Freitag in der neuen Kathedrale Unserer Lieben Frau von Arabien an einer ökumenischen Begegnung und einem Friedensgebet teilnehmen. Die Kathedrale mit Platz für 2300 Gläubige in Awali, rund zwanzig Kilometer südlich von Manama gelegen, wurde im vergangenen Dezember von Kardinal Luis Tagle geweiht. Für den Kirchenbau stellte das Königshaus der Al Khalifa das Grundstück zur Verfügung, die Innenausstattung des rund 25 Millionen Euro teuren Baus übernahmen italienische Kunsthandwerksbetriebe. In Sichtweite der Kathedrale befinden sich bis heute Tiefpumpen zur Ölförderung.