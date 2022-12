Im Alter von 95 Jahren : Emeritierter Papst Benedikt XVI. gestorben

Der ehemalige Papst Benedikt XVI. ist tot. Er starb am Samstagmorgen im Alter von 95 Jahren in seiner Wohnung im Vatikan, wie der Vatikan soeben mitteilte. „Schmerzerfüllt muss ich mitteilen, dass Benedikt XVI., Papst Emeritus, heute um 9.34 Uhr im Kloster Mater Ecclesiae im Vatikan verstorben ist", hieß es in der Erklärung von Vatikansprecher Matteo Bruni. Er kündigte baldmöglichst weitere Informationen an. Zudem wurde mitgeteilt, Benedikts Leichnam werde ab Montag im Petersdom aufgebahrt.

Für den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Bätzing, war der verstorbene Papst Benedikt XVI. „ein beeindruckender Theologe und erfahrener Hirte“. Bätzing teilte mit: „Wir trauern um eine Persönlichkeit, die der Kirche auch in schwierigen Zeiten Hoffnung und Richtung vermittelt hat." Benedikt XVI. habe „die Stimme des Evangeliums – gelegen oder ungelegen – hörbar gemacht".

Sein theologisches Denkvermögen, seine politische Urteilskraft und sein persönlicher Umgang mit vielen Menschen hätten den aus Deutschland stammenden früheren Papst ausgezeichnet, fügte der Limburger Bischof hinzu: „Mit hohem Respekt denke ich an seine mutige Entscheidung, 2013 vom Amt des Papstes zurückzutreten.„

Bätzing erinnerte in seiner ersten Reaktion auch an den Brief Benedikts vom 8. Februar 2022 anlässlich der Veröffentlichung des Münchener Gutachtens zu sexualisierter Gewalt: „Die Betroffenen hat er um Vergebung gebeten und doch blieben Fragen offen.“ Der Bischof ergänzte: „Gerade als Kirche in Deutschland denken wir dankbar an Papst Benedikt XVI.: In unserem Land wurde er geboren, hier war seine Heimat, hier hat er als theologischer Lehrer und Bischof das kirchliche Leben mitgeprägt".

Der Priester, Bischof und emeritierte Papst Benedikt - „und der Mensch Joseph Ratzinger" - sei „von uns gegangen“, so Bätzing weiter: „In dieser Stunde des Abschieds bete ich für ihn und empfehle ihn der Barmherzigkeit Gottes."

Am Mittwoch hatte der gegenwärtige Pontifex, Papst Franziskus, zum Ende der Generalaudienz im Vatikan zu einem „speziellen Gebet“ für seinen Vorgänger aufgerufen. „Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche, bis zum Ende“, sagte Franziskus. Danach besuchte der Papst den früheren Pontifex im Kloster Mater Ecclesiae in den Vatikanischen Gärten, wo Benedikt seit seinem Rücktritt im Jahr 2013 relativ abgeschieden lebt.

Zuletzt hatte der Sprecher des Heiligen Stuhls, Matteo Bruni, den Zustand des emeritierten Papstes als „ernst, aber stabil“ bezeichnet. Die für gewöhnlich gut informierte römisch-katholische Tageszeitung „La Croix“ aus Frankreich berichtete am Freitag unter Verweis auf mehrere Quellen, dass Benedikt wegen Nierenproblemen behandelt worden sei. Auch die italienische Nachrichtenagentur Ansa hatte von einem möglichen Nierenversagen berichtet. Zuvor hatte Ansa berichtet, dass sich der Gesundheitszustand Benedikts schon vor Weihnachten verschlechtert habe. Demnach haben schon einige Tage vor Weihnachten Atemprobleme bei Benedikt eingesetzt.